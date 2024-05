Los foros de candidatos a presidentes tienen ya más de 30 años en el Tecnológico . En 1994 fue el primer foro de candidatos a la presidencia de México. Recuerdo, la verdad muy vagamente, que Luis Donaldo Colosio fue a un repleto Auditorio Luis Elizondo.

Los tiempos han cambiado y también los formatos. Ahora el evento se llama Foro Actúa. Por lo general, la misma escuela hace una contención de cualquier grupo de apoyo por lo que los candidatos no tienen porristas o preguntas a modo para lucirse.

En una de las preguntas donde pusieron a Álvarez Máynez en el escenario de tener la oportunidad de capturar a una de las cabezas de los carteles. Máynez busco responder teorizando sobre la efectividad de la captura de lideres en todo el mundo, pero los estudiantes lo hicieron volver a la pregunta original.

También le preguntaron sobre el tema de salud y como aprovecharía las actuales instalaciones y el candidato naranja empezó a desarrollar su tema de prevención cuya respuesta no dejo satisfecha a la hambrienta audiencia.

En una dinámica donde se tenía que escoger entre tres elementos, cual se queda, cual se modifica y cual se va le pusieron a Dante Delgado, Enrique Alfaro y Samuel García . Titubeo pues cualquier ataque por mínimo que sea, siempre sería percibido como “patear el pesebre” más ahora en tiempos electorales. Al final dijo que el que se va es Dante pues quiere dar paso a nuevas generaciones, el que se modifica es Alfaro pues no estará buscando continuar su carrera política y Samuel se queda porque “serán los mejores 3 años de la historia de Nuevo León con un presidente aliado”. Eso no hizo que se “encendiera la audiencia” porque tal vez Máynez no sabe que, aunque sea el ITESM Campus Monterrey lo que menos hay es gente de Monterrey o de Nuevo León, la gran mayoría de la población estudiantil está conformada por gente de todo el país y de varios países de mundo.

Máynez sin porristas o el apoyo de su compadre Samuel no la tiene tan fácil en el estado donde a muchos les gusta Movimiento Ciudadano. Los estudiantes del ITESM Campus Monterrey ahora podrán evaluar y comparar con los candidatos que asistan a este Foro. La siguiente invitada es Xóchitl Gálvez que tampoco la tendrá fácil pues estos estudiantes no dejan a los candidatos idealizar o criticar gobiernos pasados sino les preguntas por propuestas o como actuarían en ciertas situaciones. Interesante ejercicio.

Esperemos la nota sobre la visita de Gálvez al Tec y ver como sale después de enfrentar a una audiencia que puede ser difícil pero que sabe de lo que habla.

¿Ira la candidata por Morena Claudia Sheinbaum? No sé si este en sus planes, pero la verdad ella no necesita ahora ir a este tipo de foros sobre todo cuando su ventaja es tan grande contra los otros candidatos.

Galimatías

Se enojo Mauricio Fernández por las acusaciones que el dice que son infundadas y ya demando a Lorenia Canavati. Dijo que esto no es un juego y ya salió la demanda. No le gusto al Tío Mau que hablaran de él, menos cuando no hay pruebas reales y solo periodicazos.

¿Defenderán los de MC a Lorenia o están concentrados en ganar Monterrey?

Esperemos.