Hay un chiste que puede narrar lo que pasa con Massive Caller, va más o menos así.

Una señora con edad para tener un hijo adolescente le llama consternada diciendo: “Hijo, ten cuidado pues en la avenida dicen que hay un loco manejando en contra”. El hijo le contesta: “¿Un loco?, más bien un chingo”.

En cuestión numérica es complicado salir con resultados diametralmente opuestos a los que tiene la mayoría de las encuestas. Promulgar un empate técnico entre las candidatas punteras a la presidencia de la república es algo bastante aventurado que no huele, apesta a que hay algo raro.

Carlos Campos Riojas, dueño de Massive Caller, ha sido entrevistado en muchos medios por esta encuesta. Dice que la está haciendo sin patrocinios y que esta le sirve de promoción para otros proyectos.

Desconozco la metodología que usa Massive Caller para los resultados de sus entrevistas, pero la forma en que obtienen los datos es prácticamente la misma que todas las encuestas telefónicas.

Mire que no estamos en épocas de la sociedad terraplanista donde no aceptaban, aun con pruebas científicas que la tierra demostrando que no lo era. Decir que un resultado es diferente a todos con el afán de promocionarse en algo que se trata de veracidad de resultados nos hace pensar que lo que todo lo que publican trae cola y que cuanto un resultado se asemeja a la realidad es como el “burro que tocó la flauta” y creyó que era músico.

En la entrevista con Azucena Uresti, dijo el dueño de Massive Caller que en algunas elecciones han estado más cerca que otros medios y en las que se han equivocado aceptan el error y publican una carta a través de sus medios.

¿Qué es lo que parece en esta encuesta? Que aplicarán el poema del Chavo del 8 que dice “Vuelve el perro arrepentido con sus miradas tan tiernas y el hocico partido con el rabo entre las piernas”. Si me equivoco, seré el primero en reconocerlo y seguramente seré yo el que diga esta poesía atribuida a Gómez Bolaños.

Mas de broma, me enviaron otra encuesta de alguien que firma como Massive Poll donde Claudia Sheinbaum quedo en tercer lugar con 11 puntos, Máynez en segundo con 18 puntos y Xóchitl Gálvez en primero con 71 puntos. Esos si están de no creerse.

¡Animo!