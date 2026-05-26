A cien años de su nacimiento, la figura de Rosario Castellanos no habita en el pasado, sino en la urgencia de nuestro presente. No fue solo una escritora, fue la mujer que le puso nombre al silencio y convirtió la introspección en un acto de rebeldía colectiva que sigue resonando en las nuevas generaciones.

Su trayectoria es un mapa de resistencia. Desde las tierras chiapanecas de Balún Canán hasta las aulas de la UNAM y su labor diplomática, Rosario entendió que la cultura es un campo de batalla. Es un ícono porque no buscó “encajar” en el canon literario masculino, construyó un lenguaje propio donde lo doméstico, lo intelectual y lo político se entrelazan. Obras fundamentales como Oficio de tinieblas y su ensayo Mujer que sabe latín..., son lecturas obligadas para comprender el feminismo en México.

Su impacto es tal que su nombre hoy es sinónimo de educación y apertura. Instituciones como la Universidad Rosario Castellanos en la Ciudad de México rinden honor a su memoria, buscando que el conocimiento no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos, reflejando el espíritu democrático y crítico que ella siempre defendió en la academia.

Para quienes desean acercarse a su vida desde una perspectiva íntima, es imprescindible ver la película Los adioses, de Natalia Beristáin. Este filme retrata con maestría su juventud y madurez, mostrando a la mujer que enfrentó las barreras de una sociedad que intentaba confinarla al hogar.

En sus poemas, compilados en Poesía no eres tú, nos enseñó que no basta con heredar un mundo, hay que reinventarlo.

Celebrar su natalicio es recordar que la palabra es nuestra herramienta más poderosa. Por eso, inspiradas e inspirados en su legado, juntas y juntos impulsemos un mundo donde la igualdad sea la lengua en la que todos aprendamos a hablar.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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