“Hay que buscar una forma de coordinarse con el narco. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes; sin embargo, hay una cosa, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes.” RUBÉN ROCHA MOYA

‘Movimiento regeneración NARCOnal’ intenta salvar cara. Apela al valemadrismo del mexicano y a la hipocresía del gobierno norteamericano. ¿Le alcanzará? Veamos: ¿usted le cree a “el Mayo” o Rocha Moya? O dicho de otro modo, ¿al narcotraficante o a la autoridad?

La respuesta del oficialismo no depende de si se es chairo o no, sino más bien si se trata de que el funcionario acusado por el criminal sea morenista o no.

Si sí lo es, la palabra del narco no vale nada; si, en cambio, es prianista —y más aún si se apellida García Luna— lo que diga el criminal devenido en testigo protegido es palabra de dios... Pero veremos qué dicen los juejes estadounidenses cuando fallen sobre estos nuevos casos contra los narcos recién arrestados.

Las comunicaciones escritas por Ismael Zambada —creo ya van al menos dos misivas enviadas a periodistas en las últimas 24 horas— y compartidas por su abogado, señalan que el gobernador de Sinaloa se disponía a estar en una reunión con Héctor Melesio Cuén y con el poderoso narcotraficante, justo cuando mataron al primero y secuestraron al segundo; esto para llevárselo a Estados Unidos a que fuera arrestado. Zambada dice que el principal artífice de la trampa donde él cayó fue Joaquín Guzmán López, hijo de “el Chapo” Guzmán.

Sus declaraciones —aunque por distintos motivos— se asemejan a las dadas por embajador de EU en nuestro país, Ken Salazar. El comunicado de la embajada de ese país establece que ni gobierno ni agencias de los Estados Unidos se internaron en México. Claramente tiene el propósito de ayudarle al gobierno obradorista a salvar cara. Una versión gringa de darnos atole con el dedo porque ¿alguien puede creer que Estados Unidos puede internarse y aterrizar un avión procedente de Sinaloa sin haber manifestado a las autoridades de aquel país un plan de vuelo?

En fin, como ya insinuaba al principio de mi columna, es sintomático de nuestros tiempos que la palabra de un narcotraficante no sea desechada de inmediato. ¡Que valga más que la de los gobernantes!

Y en este caso habla de los nexos, lazos y entendimientos de la 4t con el crimen organizado, lo que por supuesto no es menor. Da por sentado que era normal que gobernantes e importantes actores de la realidad nacional le llamaran a él y a los Guzmán para dirimir problemas en Sinaloa. Que “el Mayo” Zambada señale iba acompañado por José Rosario Heras López, comandante de la policía judicial de Sinaloa, quien se encuentra desaparecido desde esa fecha solo le imprime mayor credibilidad a su testimonio. Sin olvidar lo dicho en 2021 por el mismo mandatario estatal cuando era candidato… “Coordinarse con el narco como política de Estado” lleva a esa forma de trabajar a una nueva dimensión. Lo que está diciendo es que el Estado está conducido por el crimen organizado.

Lógico que López Obrador expresara su respaldo a Rubén Rocha. Que niegue todo. Dirá: ¿dónde están las pruebas? ¿Pero cuánto gana Loret?

Que son injurias de la DEA contra el movimiento que él representa, pasando por alto que aquí estamos hablando de declaraciones de “el Mayo” quien está recluido en Estados Unidos… Al final, la posición del gobierno de López Obrador busca mandar el mensaje a los narcos de que no los traicionó (coincidente la insistencia de Salazar de que los dos arrestos ni se trató de alguna violación a la soberanía de México.

Rocha Moya no ha dado la cara ni se ha deslindado con suficiencia. Anunciar que él y su familia viajaron el 25 de julio a Los Ángeles, California, para regresar el día 26, no cuenta. ¿Solicitó permiso al Congreso local?, ¿el gobierno de Estados Unidos confirmaría su estancia allá? ¡Qué afortunada coincidencia! El miedo no viaja en burro, viaja en la ‘austeridad republicana’ de un Lear Jet… Hasta donde se puede constatar, usó a Andrés Manuel y a Claudia de parapeto en la inauguración del hospital en Sinaloa. Y estos han permitido que Rocha evada tener que rendir cuentas. Algo así como lo que dicen Calderón le permitió a García Luna…

Giros de la Perinola

(1) Es muy extraño que hasta ahora no haya iniciado una guerra entre los grupos del narco en Sinaloa. El Mayo solicita que no acudan a la violencia, porque en esos círculos, eso sería la respuesta al secuestro de un jefe por otro o producto del arresto de esos importantes narcos por el gobierno estadounidense…

(2) Al abogar en favor de Rocha Moya, Claudia dijo que la acusación hacia el gobernador es poner un estigma a la población de Sinaloa. Nada más lejos. Que la autoridad sea o no criminal, no es un sinónimo de que la gente por él gobernada lo sea.