El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Rubén Rocha Moya, luego de que revelara la carta donde Ismael “El Mayo” Zambada asegura que se reuniría con el gobernador de Sinaloa cuando lo emboscaron para llevarlo a El Paso, Texas.

Desde Baja California Sur, el presidente AMLO fue cuestionado sobre la carta del Mayo Zambada donde afirma que fue engañado por Joaquín Guzmán López para secuestrarlo y llevarlo a El Paso, Texas en Estados Unidos.

Esto porque, de acuerdo con la declaración del Mayo, el hijo del Chapo Guzmán le pidió ir a una reunión con Rubén Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

AMLO resaltó que va a esperar a que Rubén Rocha Moya se pronuncie ante la carta del Mayo Zambada donde acusa a Joaquín Guzmán López de engañarlo con una presunta reunión con el gobernador de Sinaloa para secuestrarlo.

De acuerdo con el presidente, no va a dar ninguna declaración al respecto hasta que el gobernador se pronuncie y dé su versión ante la declaración de que participaría en una reunión con el líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, AMLO resaltó que esperará a tener todos los elementos necesarios para dar un informe desde la Presidencia que posiblemente será compartido desde la conferencia mañanera del próximo lunes 12 de agosto.

AMLO afirmó que va a esperar hasta tener la versión de Rubén Rocha y aclaró que actuará “de manera precavida”; sin embargo, a pregunta expresa sobre si respalda al gobernador, el presidente respondió: “sí, si, hay que esperar a ver que informa él”.

Cabe recordar que en una entrevista dada a Carlos Loret de Mola cuando era candidato al gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha aseguró que si le fuera solicitada una reunión por El Mayo Zambada o algún hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, podría no negarse a sostenerla.

Esto debido a que consideraba importante la creación de una política de Estado donde se pudiera tener contacto con el narco para llegar a acuerdos que beneficien a la población.

Yo trataría de buscar que tuviera manera de entender en lo elemental, en lo que más nos daña en la sociedad, yo no tengo recato en hacer eso…No tengo una negativa desde ahora, no tengo ataduras, no tengo telarañas, finalmente soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco”

Rubén Rocha