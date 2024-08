Tras la denuncia de Ismael “El Mayo” Zambada sobre la emboscada con la que fue capturado y entregado en Estados Unidos, revivió una entrevista de Rubén Rocha Moya en lo cuestionan sobre la coordinación con el narco.

Carlos Loret de Mola cuestionó al entonces candidato al gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha, sobre la seguridad en la entidad, y si se reuniría con capos como El Mayo Zambada o los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe señalar que recientemente se reveló que El Mayo denunció que f ue emboscado durante su trayecto hacia una supuesta reunión c on el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Carlos Loret de Mola entrevistó a Rubén Rocha Moya cuando buscaba la gubernatura de Sinaloa, donde uno de los principales temas fue la violencia por el narcotráfico.

A pregunta expresa sobre si se deben de coordinar con el narco, Rubén Rocha resaltó que se tendría que buscar la manera de poder hacerlo y recordó que los gobiernos siempre se han negado a los acercamientos con los delincuentes.

Asimismo, cuando fue cuestionado sobre si aceptaría una reunión con El Mayo Zambada o algún hijo del Chapo Guzmán, como Joaquín Guzmán López, su respuesta fue: “no tengo una una negativa”.

“Yo trataría de buscar que tuviera manera de entender en lo elemental, en lo que más nos daña en la sociedad, yo no tengo recato en hacer eso…No tengo una negativa desde ahora, no tengo ataduras, no tengo telarañas, finalmente soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco”

Rubén Rocha