La polarización en el regreso a clases

Este 30 de agosto se tiene planeado regresar a clases en la gran mayoría del país. Salvo Nuevo León, el regreso a clases es inminente. Lamentablemente, este evento pudiera resultar mal (ojalá me equivoque) pues no todos los planteles escolares del país están preparados para recibir a los alumnos de una manera donde se pueda minimizar el contagio entre ellos.

Por ejemplo, en Monterrey y su zona metropolitana hay una liga de colegios privados que le están pidiendo al Gobernador y al Secretario de Salud del estado que reinicien las clases . Jaime Rodríguez se defiende diciendo que no puede reiniciar clases hasta que los niveles de hospitalización bajen. Creo que El Bronco tiene razón, niños que han estado en sus casas desde hace mas de un año y salen de repente al contacto con otros niños se pueden enfermar de muchas cosas y con los hospitales llenos ¿A dónde llegarían?

Este grupo de colegios privados tienen la ventaja, como la han tenido toda la pandemia, de tener recursos para poder garantizar un regreso seguro a clases. Modificaciones en las instalaciones, desde tener más ventanas, más lavabos, gel sanitizante por todos lados, además de seguros de gastos médicos que le garantizan de alguna manera , salud a los niños que pudieran contagiarse de COVID-19.

Del otro lado están los colegios públicos donde no todos tienen la misma capacidad para poder ofrecer recursos a los alumnos para que no se contagien. Muchos apenas tienen para mantenerse funcionando , seguramente no tendrán para poder hacer las modificaciones necesarias que han hecho los colegios particulares para enfrentar la pandemia.

Se tuvo mucho tiempo para poder invertir en la adecuación de planteles para el eventual regreso a clases pero al parecer no se hizo mucho, al menos en el plano de las escuelas públicas. Las campañas políticas para puestos de elección popular y el famoso año de hidalgo de algunos funcionarios públicos se reflejaron en muchas cosas menos en inversión en la preparación de los planteles.

Las encuestas en diversos medios están a favor de retrasar el regreso a clases. Muchos piensan que se debe de esperar a que este pico de pandemia baje para no jugarle a la suerte con la salud de los niños. Aun así, el regreso a clases es inminente y no será parejo para todos los estudiantes.

Algunos irán a colegios donde se realizó un plan de contingencia con grupos reducidos , modificación en las aulas y siendo asesorados por expertos en el tema como el Doctor Paco Moreno, especialista del Centro Médico ABC. Otros irán con un cubrebocas, un poco de gel y la bendición de sus mamás esperando a que regresen con bien.

Entiendo que el regreso a clases es voluntario , pero en cualquiera de los casos pone a los padres en una encrucijada. Si los niños no los envían a la escuela, pierden el derecho a la educación. Pero si los envían ponen en riesgo su salud. Los únicos responsables en estos casos son los padres, ¿Cómo explicarle a las autoridades y a los colegios que muchos padres si quieren de vuelta a los niños en la escuela, pero que solo hay que esperar un poco?

Fuerte apuesta para todos donde los que tienen una mayor ventaja son los niños que acuden a los colegios privados. ¿Usted cree que esta decisión sea polarizante o no?

Complicada decisión. Esperemos que todo salga bien y que esto sea el primer paso hacia la tan ansiada normalidad.