Regreso a clases presenciales en México será opcional

El regreso a clases seguro es un tema que trae en revolución a padres y madres de familia, ante el bombardeo de tanta información que circula diariamente en redes.

Sin duda alguna la pandemia ha modificado el estilo de vida de todo el mundo y causado estragos en todos los niveles y sentidos, desgraciadamente sabemos que las clases más desfavorecidas son las más vulnerables; por lo que dentro de ese sector se puede ver y sentir mucho más, las terribles consecuencias de vivir bajo la presión de un virus que es altamente contagioso y mortal.

En la población de todas las edades, el confinamiento ha causado estrés, además está demostrado que la violencia dentro del seno familiar también ha aumentado de manera alarmante especialmente en las mujeres y la niñez. La escuela pública es un lugar seguro y de enlace para quienes necesitan ayuda y que no tienen ninguna otra opción de conseguir oportunidades para salir adelante en la vida, por lo que deben de ser habilitadas para que se abra una esperanza en medio de tanta turbulencia psicológica.

La falta de recursos es un detonante todavía mayor para las personas que fueron obligadas a vivir encerradas por miedo a un contagio mortal, haciendo del hogar una olla de presión que tarde o temprano explotaría, causando daños irreversibles entre los miembros de la familia. Sí, el hogar que debe de ser el lugar más seguro para quienes lo integran, es sin duda también, un lugar de tortura que a veces termina en la muerte de una o uno de sus integrantes.

La falta de recursos económicos y acceso a la tecnología es una de las limitantes para que las personas en edad escolar accedan a las llamadas “clases virtuales” , al no contar con los recursos tecnológicos suficientes no hay manera de poder acceder a esa educación que está muy lejos de ser una realidad en un país como México, en donde seguimos siendo un país de pobres; 55 millones de personas viven en situación pobreza.

Es por esa situación que se vive dentro de los millones de hogares que tienen a hijos e hijas en edad escolar, que están desesperados por el regreso a clases de manera presencial, aquí ya no importa si son de clases más privilegiadas que tienen acceso a colegios o instituciones de paga. Porque no nomás es que regresen a clases, sino que ya no saben que hacer para que sus hijos sigan teniendo acceso a una educación que les elevará su nivel y calidad de vida.

Para madres y padres de familia fue un baldazo de agua fría el tener que hacerse cargo de la educación virtual, al fungir como maestros o maestras presenciales, que es una tarea nada fácil la que hacen a diario las y los encargados de impartir la educación escolar y lo estamos viviendo en carne propia.

El regreso a clases sin duda será inminente porque la vida, con todo y pandemia, tiene que adaptarse y llegará el momento que la inmunidad de rebaño hará lo suyo, junto con la ayuda de los avances médicos, sobre todo las vacunas, que han alargado desde hace tiempo nuestra expectativa de vida. Las vacunas, nuevamente jugarán un papel importante en nuestra salud y por supuesto en el ánimo psicológico, ya que nos hacen sentir seguros y con una actitud más positiva, lo que eleva el fortalecimiento del sistema inmunológico y por ende tendemos a ser más fuertes y nos enfermamos menos.

Un punto importante en el regreso a clases seguro, es que la mayoría de las personas cuando se sienten enfermas, no asisten a clases, no laboran, simplemente no funcionan, eso es lógico.

Sin embargo, las escuelas públicas y privadas, así como los padres y madres de familia, tienen la obligación de estar muy al pendiente de cumplir con todos los protocolos sobre el COVID, para mantener espacios seguros.

Recuerda que el regreso a clases será opcional, de ninguna manera se obligará a enviar a los hijos e hijas a clases presenciales y quienes opten por no hacerlo podrán seguir de manera virtual durante el tiempo que dure la pandemia, lo cual confío pronto llegará a su fin. La carta responsiva que circula en redes hecha por la SEP tampoco será obligatoria, lo dijo hoy durante la conferencia mañanera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta medida de regresar a clases de manera opcional, la veo muy viable porque así no estarán los salones al tope, ya que los estudiantes podrán mantener una sana distancia y al mismo tiempo convivir y seguir con la vida escolar, que contribuye al buen desarrollo social. Abrazo virtual y feliz regreso a clases presenciales o virtuales.

CP Janny Barrera