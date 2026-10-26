La renuncia del servidor público casi siempre lleva a la especulación. La infidencia o la sospecha refiere a causas tan veraces como imaginarias. Con frecuencia, la renuncia es una remoción, una forma de benevolencia del superior que puede ser por consideraciones razonables, defendibles o como encubierta complicidad. En realidad, casi siempre quien se va las lleva de perder, porque la maledicencia corre en su contra; distinto sólo si hay una razón válida del retiro y la capacidad de saber comunicarla.

A López Obrador le renunciaron en su primer tramo varios funcionarios de primer nivel y de prestigio, como Carlos Urzúa en Hacienda, Germán Martínez en el IMSS y en julio de 2020, Javier Jiménez Espriú. Fueron renuncias, y cada uno aportó consideraciones que con el tiempo se robustecieron; Urzúa rechazó la irresponsabilidad del presidente en los temas de su competencia, Germán la falta de apoyo del secretario de Hacienda y del presidente y Jiménez Espriú la militarización del sector.

Hubo otras renuncias que fueron despidos, la de Josefa González Blanco y Víctor Manuel Toledo, ambos a la SEMARNAT; la de Irma Eréndira Sandoval a la Función Pública y Arturo Herrera, quien iba al Banxico y no se concretó; Olga Sánchez Cordero quien regresó al Senado. En delante hubo enroques: Graciela Márquez al INEGI, Luisa María Alcade de Trabajo a Gobernación; Javier May de Bienestar a Fonatur y otros que decidieron retirarse, como Tatiana Clouthier o porque buscaron ser candidatos, como Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Rocío Nahle, Alfonso Durazo y Delfina Gómez. El coordinador Jurídico Julio Scherer y el jefe de la oficina Alfonso Romo resolvieron retirarse movidos más por el desencanto que por otra consideración.

López Obrador fue reticente a los relevos en los cargos. Quienes dejaban el cargo difícilmente tendrían comprensión o comedimiento presidencial. En este contexto adquiere importancia la actitud hacia los gobernadores, propios y ajenos, así como la visión de mantenerles a pesar de los desencuentros o las evidencias de corrupción. No era propenso a escuchar reclamos o pruebas sobre sus colaboradores o de los gobernadores cuestionables. Era rehén de sus fijaciones y cada vez más se fue asilando y en un círculo estrecho, algunos perversos, otros mediocres.

La presidenta Sheinbaum se ha resistido a los relevos en su gobierno o en áreas de influencia. Los cambios han sido obligados y eso involucra no sólo a subordinados como el director de Pemex, Víctor Rodríguez, de notoria incompetencia o el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien desde que fue ratificado señaló que se quedaba por un tiempo. El relevo de Adán Augusto López en la coordinación del Senado fue un movimiento preventivo para contener un escenario de conflicto, igual que el de Luisa María Alcalde en la dirección del partido, por el desgaste con el PVEM y PT y la frustrada reforma electoral y para sanar heridas envió a Citlalli Hernández.

La licencia del gobernador de Sinaloa Rocha Moya es el único mandatario que se ha retirado del cargo y por doble ocasión. Nuevamente, condiciones políticas obligaron a su retiro. La gobernadora de BC, Ma. del Pilar Ávila es otro caso de una mandataria muy comprometida por faltas propias y las de corte criminal de su círculo cercano. En este caso la presidenta Sheinbaum resolvió mantenerla en el cargo.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei ha renunciado, su situación de volvió insostenible. Su suerte pendía de la presidenta Shienbaum y la historia estaba escrita desde el primer momento. La primera reacción de la presidenta Sheinbaum fue que la funcionaria diera una explicación. No la dio porque no había manera de decir algo razonable. La UIF había actuado desde hace tiempo contra los proveedores favoritos de Taddei, beneficiados por la discrecionalidad en la administración que Morena propició al cambiar la ley. La ASF ha iniciado investigación de oficio. El apoyo a Taddei se desvanece y su renuncia obligada será realidad para este lunes.

Quedaría como razonamiento facilitar las indagatorias en curso y que la controversia sobre su persona no puede afectar a la institución en los momentos tan complejos y desafiantes como los que se avecinan, argumentos sensatos, válidos e irrefutables. Su preocupación debe de ser lo que vendrá después de la salida. El régimen autoritario suele ser cruel con los eslabones débiles de la cadena delictiva. Habrá consejero presidente provisional, mientras la Cámara designe un o una sustituta. El país deberá contar con un nuevo (a) consejero (a) presidente que tenga el aval de la pluralidad, una oportunidad excepcional para recuperar al INE.