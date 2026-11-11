“Demos gracias por el don de poder estar unidos, convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo.“ León XIV, en un discurso improvisado desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

¿Cuándo comienza un pontificado? ¿Cuándo empieza el periodo de gobierno de un Papa? De acuerdo con el Derecho Canónico (las leyes de la Iglesia Católica), el inicio se da en el momento en que el cardenal que tiene la mayoría suficiente de votos acepta el cargo. En ese instante del “acepto”, se considera legalmente que ha iniciado. Hay una excepción, que es en el caso que un cardenal no sea obispo en el que debe esperar hasta su consagración episcopal para declarar que el ministerio petrino ha comenzado, pero es un caso muy raro en los cónclaves contemporáneos.

El cardenal Robert Prevost no esperaba ser elegido Papa. Fue una elección providencial e inesperada para el mismo pueblo, no era una persona formada dentro de la curia (funcionarios de carrera del Vaticano) pero sí entendía cómo funcionaba; había desempeñado un rol esencial: Acompañar y seleccionar a los futuros obispos de toda la Iglesia. Previo a ello fungió como obispo misionero del Perú y antes fue superior (Prior General) de la antiquísima orden de los agustinos.

No era un perfil convencional, no era europeo ni latinoamericano (aunque es peruano por nacionalización), pertenece al país que tiene en jaque al mundo y se ha distanciado radicalmente del movimiento MAGA. Cuando dijo: “Acepto”, comenzó otra época en la historia de la Iglesia aunque realmente solamente se hablaba del legado del Papa Francisco, de lo difícil que sería sustituirle y se pensaba que el tímido León XIV sería un intermediario tranquilo, ni tan conservador ni tan radical, el justo medio que necesitaba la jerarquía para sentirse cómoda. En su último viaje a Sudamérica, ha mostrado lo contrario: En Argentina el león rugió. Con su habitual dicción suave, sacudió al mundo con sus declaraciones.

Fue en la tierra del Papa Francisco, donde la sombra del pontífice porteño se convirtió en inspiración para León XIV. Cuestionó a las personas descartadas por un sistema económico que oprime, protestó frente a las decisiones gubernamentales que frustran el cumplimiento del sueño de las juventudes. Lo hizo frente a representantes del gobierno de Milei, integrantes del cuerpo diplomático y políticos de distintas latitudes ideológicas. No se reservó nada. En Argentina, el Papa León XIV reinició su pontificado al encontrar su propia voz.

Las críticas no se hicieron esperar. No solamente había hablado duramente contra las decisiones administrativa de Trump, ahora también estaba dispuesto a desmenuzar la Doctrina Social de la Iglesia para recordarnos que la solidaridad también es cristiana y urgente. “No es estridente, pero tiene fuerza” rezaba el encabezado donde un periodista forzaba la comparación con Francisco. No, León no es Francisco, León es su propia persona porque esa característica, del pensamiento libre, es algo que sigue molestando al conservadurismo que busca la nulidad de la reflexión individual y crítica. León XIV se ha comprometido con el pueblo y el pueblo sudamericano, especialmente el uruguayo, argentino y peruano, le han correspondido con creces.

El desconocido Papa Prevost, ahora es una figura central para gran parte de Latinoamérica. Su preocupación por la salud mental, la economía solidaria y la reivindicación de los pueblos originarios, le han devuelto la esperanza a millones de creyentes que esperaban sentir el aliento de Dios en la cercanía de León XIV. La Iglesia avanza y su mensaje de amor se hace vida, incluso en un ambiente tan veloz que ha olvidado a quienes van a su propio ritmo. El Papa León nos ha invitado a repensar la vida, desde la paciencia y a hacer de nuestra acción profética una práctica artesanal, sin perder la intensidad del Evangelio y la apuesta que, desde el amor, nos legó el Papa Francisco.