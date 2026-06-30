Las redes sociales han transformado por completo la manera en que nos comunicamos, nos expresamos y nos relacionamos. Su impacto ha reconfigurado la política, el debate público, las instituciones y la vida misma, convirtiéndose en el nuevo escenario donde se define nuestra convivencia. Aunque estas plataformas nos ofrecen innegables beneficios, como derribar fronteras o democratizar la información, nos encontramos en un punto de inflexión crítico.

Es urgente poner límites claros y asumir una profunda responsabilidad individual frente a lo que publicamos, comentamos y compartimos. Las redes sociales deben ser, ante todo, una herramienta que construya comunidad, que acerque realidades y que sume voluntades, nunca un espacio que promueva la división, la desinformación, la violencia o el aislamiento.

Esta responsabilidad social nos exige mirar con especial atención y empatía a los extremos más vulnerables de nuestra sociedad. Por un lado, las niñas, niños y adolescentes no deben estar expuestos a las redes sociales. A su corta edad, es vital protegerlos y protegerlas de dinámicas complejas para las que no están preparadas y preparados, enseñarles con paciencia que la perfección y la inmediatez que ven en el entorno digital no reflejan la vida real.

Por otro lado, es fundamental garantizar que las personas adultas mayores no queden excluidas de este mundo digital. Ellas y ellos merecen ser incluidos, pero bajo un acompañamiento amoroso que los alerte sobre los peligros ocultos, la existencia de usuarios malintencionados que utilizan las redes sociales para engañar, estafar o dañar.

Prevenir que alguien se conviertan en víctima de algún delito digital no es una tarea aislada, es un deber ético que nos corresponde a todos y todas. Las plataformas virtuales solo cumplen un propósito noble cuando se usan para cuidar y dignificar la existencia de los demás. Juntas y juntos impulsemos una cultura digital de cuidado mutuo, empatía, inclusión, respeto y protección para todas y todos.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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