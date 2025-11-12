Reaseguro huachicol, la UIF y el enigmático cambio de STAR Re a UNIK Re

Hace unas meses, Seguros Inbursa, de Carlos Slim, de la mano del Intermediario de Reaseguro MRS, que estuvo dirigido por el C.P. Dante Fuentes, ganaron la licitación de las Asiponas (puertos), territorios donde conviven o convivieron los operadores del huachicol fiscal. Dicha asignación se hizo aun cuando existían propuestas económicas más competitivas que las presentadas por dichas empresas. Hoy se sabe que Dante Fuentes fue despedido el pasado 3 de noviembre por su mala gestión en dicho intermediario.

En fin. Ese programa de seguros de los puertos mexicanos habría sido manejado por varios años por GMX Seguros del ingeniero Jorge Flores, a través del intermediario de reaseguro, STAR Re, ampliamente cuestionado por varias aseguradoras por la falta de colocación y disposición de primas en muchos programas del sector público. Pero lo que más llama la atención es que después de dicho proceso el intermediario modificó su nombre “comercial” por el de UNIK Re, el cual según se pudo constatar en la lista de intermediarios autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no es una autorización oficial al igual que sucede ante el SAT.

Llama aún más la atención que presuntamente su intención es querer borrar la huella digital de todas sus operaciones recurriendo al viejo truco de cambiarse el nombre para que sus clientes no los rastree por sus malos antecedentes. Si no, que le pregunten a sus directivos Marco Álvarez y Gerardo Velasco, este último vive en el extranjero para evitar ser aprehendido por sus malas prácticas en el sector. Dicen los que saben que cada vez hay más visitas y habrá aún más por parte de sabuesos de la UIF al mando de Omar Reyes Colmenares.

Al querer averiguar un poco más sobre dicho intermediario encontramos que no solo modificaron sus números de teléfono y correos electrónicos, pero mantienen sus oficinas en la misma ubicación al sur de la CDMX, aun cuando el Aviso de Privacidad en su portal corresponde al de STAR Re con una dirección diferente a la que tienen registrada en el portal.

A algunos clientes les llama la atención que al entrar a su página web de UNIK Re aparece una leyenda que dice: “Somos un Intermediario de Reaseguro AUTORIZADO y CERTIFICADO por la CNSF”. De igual forma el Certificado ISO 9001: 2015, que viene en el mismo portal en inglés expiró el 30 de octubre de 2022 y aparece a nombre de STAR Re.

Demasiadas inconsistencias para una empresa que ha pecado de soberbia y poca transparencia en su gestión. La última palabra la tienen ya las autoridades antes de que inicien las posadas. En una de esas ya encontraron la piñata indicada.