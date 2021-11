Razones para agradecer

Ayer fue “Día de Acción de Gracias” en Estados Unidos. Todas las actividades se detuvieron para que los estadounidenses, en familia, pudieran reunirse a reflexionar sobre el año que está por terminar y expresar su esperanza en el que viene.

Leí un interesante análisis de Dylan Matthews en vox.com. Vox es un extraordinario sitio que explica las noticias. Vivimos en un mundo de demasiada información y poco contexto; demasiado ruido y poco análisis. Los sitios de internet exitosos son los que guían al público a través de la política, las decisiones del gobierno, los negocios, la cultura, la ciencia.

Vale la pena ver con cuidado los 9 gráficos que presenta Matthews y que ilustran las razones que podrían tener los estadounidenses para agradecer. Aunque muchos viven en tiempos sombríos por la pandemia, hay algunas cosas por las que deberían estar agradecidos.

Todos hemos leído que más de 5 millones de personas en todo el mundo han muerto a causa de Covid-19. La polarización política es brutal en muchos países. El cambio climático está agravando los desastres naturales. Hay un sesgo de negatividad en nuestras vidas. Todo esto es real y verdaderamente alarmante. Pero sería un error ver sólo eso.

A pesar de lo deprimente de muchas noticias, el mundo ha mejorado en una variedad de dimensiones importantes y subestimadas. Voy a intentar resumir lo que nos dice vox.com en sus gráficos:

1) La pobreza se redujo sustancialmente durante la pandemia en Estados Unidos.

En 2020 y 2021, el gobierno federal respondió al impacto económico de la pandemia haciendo algo sin precedentes: entregó dinero a la mayoría de los estadounidenses para ayudarlos a capear el temporal. No tenían ningún requisito de trabajo, ni se requería que los beneficiarios hubieran pagado impuestos federales en el pasado, para obtener los cheques. Como resultado del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden, la tasa de pobreza de Estados Unidos caería al 8.5 por ciento en 2021, la cifra más baja registrada y muy por debajo de la de 2018, del 12.8 por ciento. Se proyecta que 2021 tendrá la tasa de pobreza más baja registrada desde 1967.

2) La pobreza global se ha reducido drásticamente en los últimos 40 años, incluso con Covid-19.

Uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas es el dramático descenso de la pobreza extrema en el mundo, definida por el Banco Mundial como vivir con menos de 1.90 dólares al día. Esa es una barra muy, muy baja. Sin embargo, en 1981, el 42.7 por ciento de los seres humanos estaba por debajo de ella, viviendo en una pobreza absoluta. Pero, para 2017, la tasa había caído en más de tres cuartos, hasta el 9.3 por ciento. Otro dato importante: si, en 1981, el 75.1 por ciento de la humanidad vivía con menos de 10 dólares al día, para 2018, esa cifra era del 62.4 por ciento.

La pandemia de Covid-19 frenó ese progreso. Se estima que 97 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, en comparación con el año anterior. La pandemia también aumentó la desigualdad global, ya que los ingresos cayeron en países pobres, pero aumentaron entre la clase media y pobre en los países ricos, debido a los apoyos de los gobiernos. Pero el mundo ya está revirtiendo este revés. La estimación de pobreza de 2021 es menor que la cantidad de personas en pobreza en 2016. El mundo ya está mostrando signos de recuperación y las tendencias a mediano y largo plazos son positivas.

3) Las tasas de mortalidad por cáncer en Estados Unidos han disminuido.

El cáncer había llegado a dominar la lista de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Pero en los últimos años se ha logrado un progreso considerable en el desarrollo de mejores tratamientos contra el cáncer. El gráfico de Vox muestra un estudio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer que estima cuántas personas más habrían muerto entre 1991 y 2018 si las tasas de mortalidad por cáncer se hubieran mantenido en el nivel de 1991. Ese fue el año en que las muertes por cáncer alcanzaron su punto máximo. Las reducciones en las tasas de mortalidad por cáncer desde entonces han evitado casi 2.2 millones de muertes en hombres y 1 millón en mujeres.

4) Fumar cigarrillos está desapareciendo en Estados Unidos.

El cáncer de pulmón todavía representa más del 20 por ciento de todas las muertes por cáncer. Pero a partir de 2018, las muertes por cáncer de pulmón habían caído desde su pico en un 54 por ciento entre los hombres y en un 30 por ciento entre las mujeres. En 1955, el 45 por ciento de los estadounidenses dijo a Gallup haber fumado en una semana determinada. En 2021, sólo el 16 por ciento lo hace. La próxima frontera en la batalla contra el tabaquismo está en el mundo en desarrollo.

5) La mortalidad infantil se ha reducido a más de la mitad en todo el mundo.

Uno de los grandes triunfos en las últimas décadas ha sido la disminución de la mortalidad infantil. En todo el mundo, las muertes de menores de 5 años se redujeron en más de la mitad, entre 1990 y 2019, con algunos de los avances más rápidos en las regiones más pobres del mundo, como el África subsahariana y el sur de Asia. La mortalidad infantil es impulsada por causas prevenibles como la malaria, la diarrea y la neumonía. El mundo ha avanzado con intervenciones sencillas como mosquiteros y un mejor saneamiento del agua. La mayor preocupación es que la desaceleración y los cierres económicos relacionados con Covid-19 han interrumpido otros programas de salud y nutrición.

6) Los países están demostrando que es posible desvincular el crecimiento económico y las emisiones.

La tendencia negativa más significativa en el mundo durante las últimas décadas ha sido el cambio climático, que puede haber costado miles de vidas. Para evitarlo, el mundo necesita reducir las emisiones. Si bien los países ricos no están progresando tanto como deberían, hay una tendencia interesante: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Suecia han visto caer sus emisiones per cápita no obstante su crecimiento económico. Han logrado reducir las emisiones per cápita en relación con los niveles de 1990 al tiempo que lograron un crecimiento económico sustancial. En otras palabras, han podido demostrar que la lucha contra el cambio climático no tiene por qué estar reñida con la mejora del bienestar económico.

7) Cada vez más gallinas viven sin jaulas.

La especie de animal de granja más numerosa es la gallina. Tanto para la carne como para los huevos, históricamente han sido tratadas muy mal. En 2010, según el grupo comercial United Egg Producers, el 97 por ciento de las gallinas ponedoras estaban confinadas en lo que se conoce como “jaulas en batería”. Cada vez más productores de huevos se están alejando de esas jaulas en batería de 67 pulgadas cuadradas (un espacio más pequeño que una hoja de papel de 8.5 por 11 pulgadas). Gracias a las prohibiciones de jaulas en California, Michigan y Oregon, hay una gran mejora en las granjas de huevos fuera de jaula, que representa 70 millones de gallinas menos viviendo en jaulas en 2021, en comparación con 2015.

8) Más de la mitad del mundo ya ha recibido una vacuna de Covid-19.

Se ha implementado la campaña de vacunación más grande y rápida que jamás haya visto el mundo. Menos de un año después de que los reguladores de Estados Unidos dieran la aprobación de emergencia a la primera vacuna de Pfizer / BioNTech, más de la mitad del mundo ya ha recibido al menos una inyección; y dos de cada cinco personas en el planeta han sido completamente inoculadas. Sin embargo, existen profundas desigualdades en la asignación de esas dosis. África, en particular, ha sido descuidada en el suministro de vacunas. Pero América del Sur tiene las tasas de vacunación más altas de cualquier continente, y Asia está cerca de los niveles europeos y estadounidenses (aunque en parte porque muchos países asiáticos han dependido de vacunas chinas menos efectivas). Se trata de un enorme éxito de salud pública; aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.

9) Las vacunas Covid-19 surgieron asombrosamente rápido.

También es notable la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas Covid-19. Lo mejor de todo es que el rápido proceso de desarrollo ha demostrado que las “plataformas” de vacunas basadas en adenovirus y ARNm pueden funcionar a gran escala, lo que aumenta la posibilidad de vacunas más eficaces contra la malaria, la tuberculosis y el VIH, especialmente a través de la tecnología de ARNm. Si incluso una fracción de esos esfuerzos tiene éxito, los beneficios para la salud mundial serán enormes.

Javier Treviño en Twitter: @javier_trevino