En las oficinas del Partido Acción Nacional quieren garantizar que el panismo llegue unido a la elección para elegir candidato a la gubernatura de Querétaro.

Nos cuentan que en distintos cuartos de guerra, el nombre que sostiene el mayor consenso interno para el PAN en la entidad es el de Luis Bernardo Nava, actual secretario de Desarrollo Social.

La razón no es menor: en un estado donde la disputa por la gubernatura se anuncia más cerrada de lo que muchos panistas quisieran —pese a la confianza que existe frente a Morena—, la prioridad del partido no puede ser otra que cerrar filas detrás de un perfil capaz de sumar a todas las corrientes internas, sin fracturas ni resistencias de última hora.

En uno de los estados clave para el panismo nacional, hoy aparece como la ruta más viable el perfil con mayor sentido de gobierno, experiencia y capacidad de cohesión: Luis Bernardo Nava.

Nos comentan que el secretario está tranquilo, concentrado en su trabajo, pero ha comenzado a externar que puede —y quiere— ser el candidato del panismo en la entidad.

Y a estas alturas, más de uno dentro del partido coincide en que Nava es quien mejor conecta con los distintos sectores del panismo queretano, sin generar la resistencia que sí despertaría una figura que divida al partido justo cuando más necesita ir unido.

Querétaro será una de las entidades con mayor competencia electoral del proceso, y uno de los puntos clave para sostener el proyecto político del presidente nacional del partido, Jorge Romero, y el legado del gobernador Mauricio Kuri, quien mantiene altos niveles de aprobación y una buena relación con la presidenta de México. A decir de los mejor enterados, esa condición de gobernabilidad y continuidad tendría su mejor garantía de unidad con Luis Bernardo Nava al frente de la candidatura.

Porque en el PAN ya lo empiezan a entender: la gubernatura de Querétaro no está tan ganada como algunos creen frente a Morena, y la diferencia entre ganarla o perderla pasará, primero, por la capacidad del partido de no dividirse internamente.