Apunte necesario I : Este texto obedece a la exigencia de entender el debate acerca de las camionetas blindadas de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta relevante —¿fue un gasto necesario o un derroche?— debe ser respondida para todos los niveles del gobierno.

Apunte necesario II : Mucha gente que publica artículos en diarios impresos o de internet lo hace con ayuda de la inteligencia artificial, y se nota. La mayoría son personas deshonestas porque no lo admiten. Yo utilizo, a veces —inclusive demasiadas veces— dos sistemas de IA, ChatGPT y Gemini y, cuando así procedo, lo confieso porque sería indecente considerarme el verdadero autor.

Apunte necesario III : Pedí a Gemini, de Google, un análisis de los cargos públicos que justifiquen, sin que se convierta en un privilegio, la utilización de vehículos blindados para sus titulares.

De arranque, la IA me dijo lo siguiente: Para evitar que el blindaje sea un privilegio de casta, la ley debería exigir un dictamen de riesgo individualizado emitido por una entidad autónoma . Si el dictamen no muestra una amenaza real, el vehículo blindado se convierte automáticamente en un gasto injustificado, esto es, propio de mamilas.

Enseguida una síntesis del reporte que Gemini me entregó

Para evitar que la asignación sea discrecional se utilizan los siguientes criterios técnicos:

Nivel de decisión : SÍ justifican el blindado quienes toman decisiones que afectan al crimen organizado. NO justifican el blindado quienes toman decisiones puramente administrativas. Manejo de información : SÍ justifican el blindado quienes cuentan con datos de inteligencia o seguridad nacional. NO justifican el blindado quienes solo operan con información pública o presupuestaria. Exposición geográfica : SÍ justifican el blindado quienes residen en zonas de alto conflicto o se trasladen frecuentemente a las mismas. NO justifican el blindado quienes permanecen en zonas urbanas vigiladas. Historial de amenazas : SÍ justifican el blindado quienes han recibido amenazas directas corroboradas por agencias de inteligencia. NO justifican el blindado quienes, sin información sólida, solo perciben que viven en un entorno de inseguridad.

Puestos donde el blindaje SÍ se justifica

Estos cargos tienen un riesgo inherente alto debido a que sus decisiones afectan directamente los intereses de grupos criminales o la seguridad del país.

Presidenta Claudia Sheinbaum . Máximo nivel de riesgo por seguridad nacional.

. Máximo nivel de riesgo por seguridad nacional. Secretarios y secretarias que abiertamente enfrentan a las mafias: de Seguridad, Omar García Harfuch ; Defensa, Ricardo Trevilla; Marina, Raymundo Pedro Morales , y Gobernación, Rosa Icela Rodriguez . Son blancos directos del crimen organizado.

; Defensa, Marina, , y Gobernación, . Son blancos directos del crimen organizado. Fiscal General de la República , Ernestina Godoy . Su labor de persecución del delito lo expone a represalias constantes.

, . Su labor de persecución del delito lo expone a represalias constantes. Poder Judicial : (i) La totalidad de ministros y ministras de la SCJN . Resuelven extradiciones y constitucionalidad de leyes de seguridad. Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías . De estas personas depende toda la judicatura mexicana. (ii) Jueces y juezas de control y magistradas y magistradas en materia penal que llevan casos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

: (i) La totalidad de . Resuelven extradiciones y constitucionalidad de leyes de seguridad. . De estas personas depende toda la judicatura mexicana. (ii) que llevan casos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. Secretarios y secretarias estratégicas : de Energía, Luz Elena González , debido a la importancia estratégica del petróleo y la electricidad, y el riesgo de sabotaje o control de grupos criminales en zonas energéticas (huachicol). De Hacienda, Edgar Amador , por el control de las finanzas nacionales. De Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente , por la gestión de extradiciones y tratados de seguridad con otros países. De Anticorrupción, Raquel Buenrostro , por las posibles venganzas de funcionarios denunciados. De Mujeres, Citlalli Hernández , por la lucha contra maltratadores, entre los que hay políticos influyentes y sin escrúpulos.

: de Energía, , debido a la importancia estratégica del petróleo y la electricidad, y el riesgo de sabotaje o control de grupos criminales en zonas energéticas (huachicol). De Hacienda, , por el control de las finanzas nacionales. De Relaciones Exteriores, , por la gestión de extradiciones y tratados de seguridad con otros países. De Anticorrupción, , por las posibles venganzas de funcionarios denunciados. De Mujeres, , por la lucha contra maltratadores, entre los que hay políticos influyentes y sin escrúpulos. Otras dependencias estratégicas : La que combate el lavado de dinero, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares ,

: La que combate el lavado de dinero, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por , La oficina que cobra impuestos a los poderosos potentados que no antes no pagaban nada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino . Pemex y CFE, de Víctor Rodríguez y Emilia Calleja , respectivamente, por la relevancia de ambas empresas para la nación.

. Pemex y CFE, de y , respectivamente, por la relevancia de ambas empresas para la nación. Gobernadores y alcaldes: Necesitan protección de vehículos blindados gobernadores y gobernadoras de Tamaulipas (Américo Villarreal), Chihuahua (Maru Campos), Sonora (Alfonso Durazo), Sinaloa (Rubén Rocha), Baja California (Marina del Pilar Ávila), Nuevo León (Samuel García), Guerrero (Evelyn Salgado), Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla), Colima (Indira Vizcaíno Silva), Zacatecas (David Monreal), Veracruz (Rocío Nahle), Jalisco (Pablo Lemus) y Guanajuato (Libia García). También presidentes y presidentas municipales de Tijuana (Ismael Burgueño), Ciudad Juárez (Cruz Pérez), Nuevo Laredo (Carmen Canturosas), Reynosa (José Luis López), Manzanillo (Griselda Martínez), Lázaro Cárdenas (Manuel Esquivel), Morelia (Alfonso Martínez), Culiacán (Juan de Dios Gámez), Mazatlán (Estrella Palacios), Veracruz (Rosa Hernández), Monterrey (Adrián de la Garza) y San Pedro (Mauricio Farah).

Puestos donde el blindaje NO se justifica