¿Qué es violencia y que no es violencia?

En tiempos de racismo, clasismo, misógina y violencia de genero, me parece increíble que tanta gente se ofenda por una cachetada.

Como todos saben, el domingo en la entrega del Oscar, el actor Will Smith le pegó una cachetada al comediante Chris Rock porque hizo un mal chiste sobre una tema bastante sensible para los Smith. ¿Error de Smith? Tal vez pero lo hecho, hecho está y como dirían los españoles, esa cachetada no se la quita ni Dios.

¿Por qué hay tanta gente tan exaltada con lo qué pasó con Will Smith? El comediante Chris Rock agredió verbalmente a Jada Pinkett Smith y Will al ver la cara de su esposa sintió que la única manera de callarlo era sentar un precedente traducido en un cacheteadón. Durante el lunes leí y escuche muchos “debió de haber hecho eso” y pocos “qué bueno que hizo eso”.

Lo primero qué hay que entender es que Will Smith viene de un barrio de Filadelfia donde los golpes hablan más que las palabras, y podrás sacar a una persona del barrio, pero es complicado sacar el barrio de una persona.

¿Qué hubiera pasado si Jada hubiera sido la que le diera la cachetada a Rock? Dicen que eso hubiera acabado con la carrera del comediante. ¿Qué hubiera pasado si Rock fuera un comediante blanco? ¿El golpe hubiera estado justificado?

Si así como se condena a Will Smith por una cachetada, se condenara a la violencia policiaca, estaríamos viviendo en otro mundo.

Quienes defendían a Chris Rock y su broma, pues muchas personas que creen que el humor ofensivo y burlón es una manera de ganarse la vida. Leí a Chumel Torres escribiendo que estuvo muy mal lo de Will Smith y que Chris Rock estuvo haciendo lo que siempre hace. Creo que eso que siempre hace no es agradable para todos y alguien se paró y le paró la boca. ¿Cuántos “Will Smith” le hubieran “dado una cachetada” a Chumel?

No podemos normalizar la violencia, pero menos podemos normalizar el origen de una parte de esto que es la burla y la ofensa.

¿Qué fue mas violento, la burla de Chris Rock o la cachetada que le dieron? Más de 40 millones de personas escucharon a Rock burlándose de Pinkett Smith. Muchos de esos 40 millones se rieron de la broma de mal gusto y se sorprendieron de la forma en que Smith calló a Rock. Ninguno de esos 40 millones recibió una cachetada por el insulto, solo uno. Por pura aritmética el impacto de las palabras de Chris Rock fue mayor a lo que pudo haber hecho Will Smith.

Habiendo tanta violencia de genero, ¿por qué permitir la burla hacia una enfermedad? ¿La burla hacia una mujer?

Entiendo que los protocolos del mundo moderno no permiten los golpes pero menos permiten la burla hacia el genero, las discapacidades, las enfermedades , la raza , el color de piel de los demás.

Muchas de las manifestaciones de violencia física vienen de personas que se cansaron de tanta violencia verbal en su contra. Pasa en muchos niveles.

Estoy justificando a Will Smith, créame que la cachetada que le dieron, ni siquiera lastimó a Chris Rock. No se requiere violencia física para callar la violencia verbal, pero sí se requiere una voz fuerte para callar los insultos hacia los agredidos.

Ya se disculpó Will Smith con Chris Rock, la Academia, los Williams, sus compañeros de rodaje y con el público que vio su acto violento. ¿Usted ha visto alguna disculpa de Chris Rock por lo que le dijo a Jada Pinkett Smith? Yo tampoco.

No normalicemos la violencia, pero tampoco normalicemos las burlas.