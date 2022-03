Will Smith sería sancionado por parte de La Academia, tras acto de violencia contra Chris Rock durante los Oscar 2022.

De acuerdo con nueva información, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas analiza las consecuencias que impondrá sobre Will Smith.

Recordemos que, según los rumores, Will Smith podría perder su Premio Oscar a ‘Mejor actor’.

Will Smith recibiría castigo de la Academia por golpear a Chris Rock

Will Smith, quien golpeó a Chris Rock por burlarse de su esposa Jada Pinkett Smith en los Oscar 2022, recibiría consecuencias por parte de la Academia.

Aunque ya había rumores acerca de posibles sanciones, ahora trasciende que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas sí tomará cartas en el asunto.

Asimismo, abrirá una investigación formal en contra de Will Smith por su conducta violenta, a través de las leyes del estado de California .

“Se explorarán más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestras normas, estándares de conducta y la ley de California”. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

Will Smith en los Oscar 2022 (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Al término de los Premios Oscar 2022, la Academia publicó un breve comunicado donde condena la violencia de Will Smith.

No obstante, a decir de la mayoría, este no estuvo a la altura de lo que ocurrió entre Will Smith y Chris Rock.

Miembros de la Academia exigen castigos para Will Smith

Hoy 28 de marzo se dio a conocer que algunos miembros de la Academia, ya emitieron su postura sobre la violencia de Will Smith.

Marshall Herskovitz, guionista y productor, pidió a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que emprenda “acciones disciplinarias” contra el actor.

“Deshonró a nuestra comunidad entera esta noche”, acusó.

Whoopi Goldberg, miembro de la junta de gobernadores de la Academia, dijo que Will Smith no perderá su Premio Oscar, pero sí será castigado.

“No le vamos a quitar ese Oscar. Habrá consecuencias, estoy segura”, apuntó.

Will Smith recibiendo su premio a Mejor Actor en los Oscar 2022 (Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Will Smith pidió perdón a la Academia por su comportamiento

Will Smith tomó el micrófono en los Oscar 2022 tras ganar como ‘Mejor actor’ por la película King Richard.

Durante su discurso, el actor pidió perdón a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por su comportamiento violento.

Sin embargo, cabe destacar que Will Smith nunca mencionó el nombre de Chris Rock entre sus disculpas.

Contrario a esto, Will Smith justificó el golpe a Chris Rock diciendo que debe “defender” a su esposa.

“El amor te hace hacer cosas locas”, comentó Will Smith entre lágrimas.

Con información de AP