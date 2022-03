Los Oscar de la inclusión y el mensaje de Will Smith

Hoy el Oscar trató de la inclusión: de los latinos , de los afroamericanos, de los sordos, de las personas que habían sido alienadas en otras premiaciones del Oscar y en las películas es la manera de mostrar las injusticias y lo que pasan estas personas.

Siendo sincero, no he visto la gran mayoría de las películas, algunas por la agorafobia que causó la pandemia y otras porque no estoy suscrito a todas las plataformas de streaming que hay en el mercado.

El mensaje de Will Smith

Un personaje muy familiar en el entretenimiento de nuestros vecinos del norte es Will Smith. Smith actúa y hace de todo. Tiene muy buenas películas y actuaciones conmovedoras. Su más reciente película recrea una parte de la vida del padre de Venus y Serena Williams y de todo lo que tuvo que luchar para que sus hijas fueran lo que son en un deporte. El tenis, como el mundo, es un deporte racista donde la gran mayoría de las veces los que logran figurar son de raza blanca. El único deportista de color haciendo algo significativo que yo recuerde es el francés Yannick Noah.

Buena película que muestra las injusticias que tiene las personas de color y de todo lo extra que tienen que hacer para lograr cosas importantes en cualquier actividad. El mensaje de Will Smith sobre el amor y de cómo él quisiera ser un conducto para que otras personas afroamericanas tengan esas oportunidades.

Sobre lo que pasó con Chris Rock, sea real o actuado sienta un precedente importante. Si usted vio la presentación y tenia su teléfono móvil al lado seguramente buscó si lo de Smith y Rock había sido real. Lo primero que salió fue un comentario que el mismo Chris Rock hizo en la premiación del 2016 hizo. Rock en el 2016 se burló de la ausencia de Smith y otros actores y directores que no fueron porque no había ninguna nominación para actores o directores afroamericanos.

En esta premiación Rock se burló de la enfermedad de Jada, la esposa de Smith. Jada Pinkett tiene alopecia y es una condición bastante incomoda sobre todo si eres mujer. Smith no soportó la burla, subió y le dio un golpe a Rock y le pidió a gritos que ya no se burlarla de su esposa.

Al final se disculpó con todos los asistentes, menos con Rock por lo que pasó en ese momento de la premiación. Dijo que ya no estaba para soportar ninguna burla con una sonrisa y que protegería a su familia como diera lugar.

Bien por Smith, mal por Rock.

Coda

Tengo que ver la película para opinar más sobre esta, pero abordan una discapacidad que tiene siglos de ser desconocida y discriminada, la sordera.

Complicada enfermedad mas cuando es difícil entenderla porque no la sufrimos y no la entendemos. Cualquier falta de atención es ser sordo.

Encanto, Drive my car, West Side Story

Las nominadas por la inclusión: colombianos, japoneses y puertorriqueños representados en estas películas. Cultura, colores, y la discriminación por la raza y condiciones especiales presentes en estas películas. Las minorías estadounidenses representadas en un tiempo de polarización en ese país y en todo el mundo.

El mensaje de La Academia

Las películas elegidas siempre tienen un mensaje que quiere dar La Academia al mundo. Muchos, muchos, muchos años hablaron sobre la comunidad LGTB+, ahora el mensaje ha cambiado. Creo que hacen bien en defender a las personas que por siglos han sido discriminadas.

En un mundo tan polarizado, el mensaje es poderoso. Esperemos que el mensaje que quieren mandar con la nominación de este tipo de películas llegue a las personas y haga reflexionar a muchas. La discriminación por una condición física o por la raza es algo que debió de haber sido erradicado pero la humanidad carga de toda la vida.

Curioso que hubo muy pocas expresiones sobre el apoyo a Ucrania, aunque en la transmisión oficial de Estados Unidos hubo menciones para hacer donaciones a los necesitados de ese país.

Sí manejaron el mensaje de Ucrania pero dejaron que el evento hablara más de las películas que de la guerra.

Galimatías

Eugenio Derbez actuó en CODA, ganadora a la mejor película . ¿Será que AMLO lo menciona en la mañanera o seguirá enojado por la campaña contra el Tren Maya?