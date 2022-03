Chris Rock no es el único que se ha mofado del físico o la condición médica de una persona, también Will Smith, quien en el pasado se burló de alguien con alopecia.

Luego de que el ganador del Oscar a ‘Mejor Actor’ golpeara a Chris Rock durante la ceremonia de entrega de estatuillas, en redes sociales se ha retomado un video que contradice al actor .

Will Smith argumentó haber defendido a su esposa, Jada Pinkett, de la burla del comediante acerca de su alopecia; sin embargo, él también se ha mofado de esta condición.

En el video que circula en redes sociales podemos ver a Will Smith burlándose de la alopecia de uno de los músicos de ‘ El show de Arsenio Hall ’.

Will Smith (Jae C. Hong / Jae C. Hong/Invision/AP)

Así se burló Will Smith de una persona con alopecia

En 1991, Will Smith fue invitado al programa ‘El show de Arsenio Hall’, donde se burló de uno de los músicos , debido a que este vive con alopecia.

Durante la entrevista, el conductor le pregunta por el significado de portar una gorra de lado, pero Will Smith le responde que debería conocer el simbolismo.

No obstante, Arsenio Hall le contesta que, de hecho, le encantaría no tener que seguir las reglas sociales, a lo que Will Smith apunta que a todos lados que vaya, siempre habrá reglas.

Es ahí cuando señala con el dedo al músico, diciendo que, por ejemplo, él tiene que seguir una regla todas las mañanas: encerarse la cabeza debido a la alopecia .

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

La cámara enfoca al músico, quien parece reírse, mientras que el público reacciona sorprendido con el atrevimiento de Will Smith.

Incluso el conductor luce un tanto incómodo, por lo que Will Smith se apresura a pedirle al público que se relaje, y menciona: “ Es una broma, por favor ”

En consecuencia, internautas han condenado la actitud de Will Smith contra Chris Rock, ya que si bien no justifican que se hagan chistes sobre otras personas, consideran que el actor fue “hipócrita”, pues no actúa con el ejemplo.