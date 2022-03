El golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia en vivo de los Oscar 2022 en el Dolby Theatre podrían generar sanciones contra el actor por parte del estado de California en caso de que se levantaran cargos.

Uno de los momentos más lamentables e incómodos que se vivieron durante el anuncio de los ganadores de los Oscar 2022, fue cuando Will Smith golpeó al comediante Chris Rock.

El Departamento de Policía de Los Ángeles reveló que Chris Rock no quiso levantar cargos en contra de Will Smith por golpearlo durante los Oscar 2022. En caso de que cambiara de opinión, Will Smith sí sería sancionado.

Estos serían las sanciones que le impondría el estado de California a Will Smith por golpear a Chris Rock en los Oscar 2022

El golpe de Will Smith a Chris Rock no solo quedará como un hecho aislado, podría atraer sanciones por parte de la ley del estado de California al actor.

Y es que, de acuerdo con la abogada Marce Torres, el estado de California se rige por el código penal que contempla 242 de delitos personales simples que incluyen agresión simple como delito menor en la ley del estado.

Esto quiere decir que el estado de California podría impartir las siguientes sanciones a Will Smith por lesiones personales:

Una multa de hasta dos mil dólares, es decir 40 mil 300 pesos

Hasta 6 meses en la cárcel del condado del estado de California

Estas sanciones en el estado de California son aplicables aún sin que se hubiera causado dolor a la víctima -en este caso Chris Rock-, pues se cumple aún con el simple hecho de tocarlo de manera dolosa.

El código penal del estado de california se aplicaría ya que el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock ocurrió en el teatro Dolby de Los Ángeles , ciudad de California.

Sin duda alguna, el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock en la cara y durante la ceremonia en vivo de los Oscar 2022, causó controversia entre los presentes, la audiencia y las redes sociales.