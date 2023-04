EN LA MIRA

En la mira está la Selección Nacional mexicana que enfrentará a EU este miércoles en un partido amistoso que a simple vista no representa nada, que como diría Tuca Ferretti es un juego molero que básicamente no le interesa a nadie, es un interescuadras entre la MLS y Liga Mx ya que el no ser fecha FIFA las selecciones se enfrentaran con elementos de las ligas locales.

Sin embargo, para el técnico nacional Diego Cocca es un partido trampa. Si lo gana se comentará que era necesario que la Selección lo hiciera después del cochinero que dejó Gerardo Martino, si lo pierde se mete en el ojo del huracán, las criticas serán constantes y la presión subirá al máximo. Además recordemos que en junio se volverán a enfrentar en las semifinales de la Nations League y si todo sale como lo planeo concacaf jugarán la final de la Copa Oro. El entrenador argentino tiene muchos zopilotes sobrevolando el puesto, está en la mira de todos los que no estuvieron de acuerdo en su nombramiento. Esta vez no contará con el mejor jugador de la Liga Mx Henry Martín, que debido a una lesión causó baja, sus esperanzas están puestas en Alexis Vega, un tipo diferente que deberá cargarse a esta selección novata, pero siempre cobijada por el aficionado mexicano, el paisano que es capaz de gastarse trescientos dólares para ver a la Selección Nacional.

Por más que sea un juego intrascendente, Diego Cocca no tiene margen de error, el gran pecado de Yon de Luisa como presidente de la Femexfut fue no correr a Martino después de ser derrotado de manera consecutiva por EU, esta vez las reglas cambian y con el contrato de objetivos que tiene el seleccionador nacional es un hecho que de no ganar nada en el verano se va a tener que ir del puesto, es por ello que si no le gana mañana al equipo norteamericano comenzarán las dudas de si realmente era la mejor opción para tomar las riendas del combinado nacional. Aquí no valen los pretextos de se lesionó Henry y Alvarado, algunos clubes no cooperaron, etc. Lo único que cuenta para el récord del entrenador argentino es la victoria obligada que debe conseguir en su primera prueba de fuego.

Por cierto, me cuentan que US Soccer NO tolerará el grito homofóbico y en caso de que la afición mexicana lo realice se tomarán medidas que podrían provocar un veto para la selección nacional en territorio norteamericano, se entiende que la Femexfut no pueda controlar el tema del grito y más con tanta gente que estará presente, pero la advertencia ya fue comunicada a Concacaf, ojalá que el público se comporte, sería patético que de nueva cuenta saquen a relucir el grito, solo porque la selección nacional no juega bien o pierda ante Estados Unidos.