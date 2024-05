Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, presenta su libro México Nuevo que resume sus propuestas rumbo a las elecciones 2024.

En palabras del propio candidato, el libro México Nuevo representa su visión de México “para un futuro de prosperidad, paz e igualdad de oportunidades”, y estará disponible en todas las librerías de México.

Durante la presentación estuvieron la senadora Patricia Mercado, la diputada Amalia García y Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.

Ellos destacaron a Jorge Álvarez Máynez por su congruencia en su proyecto de nación en las elecciones 2024 y por la alternativa que representa en la contienda electoral que se celebrará el domingo 2 de junio en donde se enfrentará con:

Durante la presentación del libro México Nuevo de Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial se definió como un “presidente postlopezobradurista” en caso de resultar ganador en las elecciones 2024.

En este sentido, al candidato indicó que su campaña se basa en un ejercicio de pedagogía política pues “quienquiera que acceda al poder después de López Obrador va a necesitar contar con una mayoría social, con una legitimidad social”.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que no será fácil enfrentar el postobradurismo, razón por la cual se ha asumido como un candidato y, cuando llegue el momento, como un presidente postlopezobradurista.

Asimismo, el candidato presidencial señaló que no responde a los cuestionamientos de los periodistas cuando le preguntan qué opina sobre la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pues se resiste y mejor plantea sus propuestas para el país.

No va a ser fácil enfrentar el posobradurismo, y yo me he asumido como un candidato, y en su momento, como un presidente poslopezobradurista. Yo invito al país y por eso hablo de un México Nuevo, aunque todos los días la fuente o los reporteros me preguntan “¿qué opina de la mañanera?” me resisto y no opino de lo que dijo el presidente en la mañanera, y planteo el tema de las pensiones, la vivienda, el medio ambiente. Porque me parece que el país tiene que entender que en los próximos años el país tiene que entender que los próximos años tienen que tratarse de otra cosa.

Jorge Álvarez Máynez