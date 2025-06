Clarificar antes d e empezar:

Primera clarificación. Carlos Loret de Mola representa en los medios de comunicación al PRI más tramposo, autoritario y blandengue de la historia, el de Roberto Madrazo, quien como candidato presidencial de ese partido en 2006 terminó de hundir al priismo en la crisis terminal en que ahora se encuentra. A Loret lo financia la familia de Madrazo, que ha hecho una fortuna vendiendo o alquilando carísimos equipos médicos a los distintos gobiernos de México, negocio que seguramente llegó o está llegando a su fin con la izquierda en la presidencia.

Segunda clarificación. Quienes dirigen al panismo ideológicamente abrevan de los diarios del Grupo Reforma—El Norte, de Monterrey; Reforma, de la Ciudad de México, y Mural, de Guadalajara—. Un integrante de la familia propietaria de tal empresa mediática redacta algunos de los artículos más importantes de sus periódicos. En El Norte firma como El Abogado del Pueblo, y en Reforma y Mural como Manuel J. Jáuregui. No entiendo por qué la estrambótica puntada de dos alias del mismo personaje para publicar los mismos textos en tres diarios distintos, pero así son las cosas.

Tercera clarificación: En este artículo la derecha de Estados Unidos es el diario The Wall Street Journal., que ideológicamente es el papá de Grupo Reforma.

Vayamos ahora al An d y d el que hablan Loret, Reforma y el WSJ

Dijo Loret (PRI de Madrazo) sobre Andrés Manuel López Beltrán en su artículo “La ira de Palacio contra Andy” de ayer 4 de junio de 2025:

“ En Palacio Nacional están enojadísimos con Andy López Beltrán , el hijo del expresidente López Obrador. Lo responsabilizan del vacío en las casillas para la elección judicial y de los tristes resultados de Morena en las elecciones de Veracruz y Durango”.

Al columnista se lo dicen "fuentes de primer nivel". ¿Cuáles? Sepalach. Lo más probable es que se trate de inventos de don Carlos Loret, gran maestro en el arte del periodismo ficción.

"Para Andy López Beltrán era la oportunidad de demostrar que no solo es un junior de la política…", pero fracasó, dice el empleado de la familia Madrazo, porque López Beltrán "impregnó su operación política de una soberbia que le terminó costando".

"Llegaron las elecciones de este domingo y el junior se tropezó con su propia soberbia. Ahora, el ajuste de cuentas dentro de Morena está a la orden del día. Y el hijo de AMLO es el villano favorito".

Enseguida lo que dijeron ayer 4 de junio sobre Andy, en el artículo “A la defensa” un integrante de la familia Junco (PAN de Grupo Reforma) en El Norte, Reforma y Mural, y en The Wall Street Journal el reportero José de Córdoba en el texto “Mexico’s Judicial Election Puts Spotlight on Former President’s Son” (“Las elecciones judiciales de México ponen el foco en el hijo del expresidente”):

"Nos parece curioso que, tras el artículo del Wall Street Journal, en el que este prestigiado medio concluye que los reveses electorales de Morena en Durango y Veracruz son culpa del hijo consentido del Tlatoani Tabasqueño, Andrés Andy López Beltrán, la presidenta haya salido a defenderlo".

Esa supuesta defensa "tiene como fin elogiar la labor de Andy dentro de Morena, y defenderlo o colocarlo a salvo del mote de perdedor que le cuelga tan influyente medio".

"La clara predilección de la presidenta por ANDY representa un problema mayúsculo para otros miembros de la 4T".

Coordinación es lo que se necesita para que sea eficaz el oficio más antiguo de la política —que no es la prostitución, o sí, pero practicada en las columnas periodísticas—. El oficio de amarrar navajas, en este caso entre AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum, requería de un perfecto nado sincronizado. Los diarios del Grupo Reforma (panismo conservador), el PRI de Madrazo (Carlos Loret) y The Wall Street Journal (derecha empresarial estadounidense) no lograron ponerse de acuerdo con excelente perversidad. Ni duda cabe de que el patiño del payaso Brozo y los editores del periódico de la familia Junco han perdido el toque.

Entonces, tales medios han quedado en ridículo porque no hay manera de saber cuál de los Andys que presentan es el ficticio y cuál el verdadero, el regañado en Palacio Nacional o el protegido en la sede de la presidencia de México. En mi opinión, ninguna de las dos versiones de Andrés Manuel hijo es correcta. Este es actualmente un político importante en la estructura de Morena, y nada más. Podrá crecer, o no: dependerá de sus aciertos y sus errores. El tiempo lo dirá