Los periodos presidenciales de los Estados Unidos son 2 años mas cortos que en México pero ideales para determinar si el presidente debe quedarse otro periodo mas o irse.

El caso de Donald Trump es uno de los mas sonados pues de los últimos presidentes de los Estados Unidos fue de los pocos que no se reeligió en periodos consecutivos, aunque esta trabajando para reelegirse en las próximas elecciones. Dicen los pronósticos que Joe Biden no será reelegido por lo que la oportunidad para Trump esta a la vista.

6 años no son suficientes para hacer cambios significativos en el país, y como no tenemos reelección, no veo mal un periodo mas corto con la posibilidad de reelegirse, solo una vez mas, si se hizo un trabajo que le guste a la mayoría de la población.

Con este modelo el premio o castigo se haría de una manera sencilla con la posibilidad de tener otros 4 años para terminar lo que se inicio. Las campañas podrían ser un poco menos tóxicas, pues ni modo que el presidente a ser reelegido proteste por lo que hizo su antecesor cuando es el mismo.

¿Cuántos gobernadores tendrían periodos de gobierno mas cortos en nuestro país?

Muchos no deberían de durar los 6 años que tienen que gobernar y hay otros que podrían hacer mas cosas si les dieran un par de años mas de gobierno.

Quizá tendríamos mas obras hídricas pues esas son las que no le gustan a los gobernadores porque “no se ven”. Se podrían concentrar mas en el campo, en el desarrollo de obras mas “invisibles” pero que solo sirven con la continuidad de un par de años mas en el gobierno.

¿Por qué la cámaras no lanzan una iniciativa de ley para esto?

En ocasiones las propuestas de muchos legisladores son un poco inútiles. Me ha tocado ver legisladores que piden quitar la sal de las mesas de los restaurantes o que no den bolsas para el súper.

Otros trabajan en quitar los popotes cuando hay cosas mucho más importantes que esto que la verdad resulta trivial y en ocasiones solo es para entrar en un escaparate que los hace famosos por un tiempo cortito.

¿Cuál es la lógica de tener un periodo de 6 años?

Se ha ido y venido de periodos de 4 años, después de 8 años, después otra vez de 4 y fue en 1928 cuando se publicó la reforma que estableció la duración del mandato presidencial de 6 años restableciendo el principio de no reelección absoluta para el presidente de la República.

La intención de esto era para que el periodo fuera intermedio entre la duración de un diputado (2 años) y la de un senador (6 años). En otras palabras, en 1928 se buscaba que los senadores o los diputados no se lanzaran como candidatos presidenciales para evitar el “chapulinazo” que ahora lo hacen de igual manera.

Se debería de pensar en volver a periodos presidenciales mas cortos, se evaluaría mejor al presidente y se evitaría el problema de tener una revocación de mandato que solo haría que se hiciera un mayor desastre en el país.

Si los periodos electorales fueran como los estadounidenses, ¿A que presidente hubiera reelegido? ¿A que presidente hubiera cortado a los 4 años? Sería un ejercicio interesante, ¿No lo cree?