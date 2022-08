Las alertas de viaje que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos no son nuevas y no es la primera vez, ni la ultima, donde se incluyan estados o ciudades a los cuales se les recomienda no viajar a los ciudadanos americanos.

Hace un tiempo trabaje para una compañía americana en un proyecto que incluía varios países de Latinoamérica. Me toco viajar a Perú, Brasil, Panamá, Nicaragua, Puerto Rico, Argentina y Chile. El único viaje que no me dejaron hacer fue una visita a Caracas en Venezuela donde había una ola de violencia en el momento que estábamos haciendo el proyecto.

Nuestros compañeros venezolanos nos decían que para ir del hotel a las oficinas, que estaban a menos de cien metros, lo mejor era tomar un taxi para llegar de manera segura, sin asaltos, sin secuestros o robos.

El Departamento de Estado de los EEUU tenia vetada a Venezuela. Por esta razón, hacer viajes a ese país estaba prohibido para los que trabajábamos en esa compañía como manera de bajar el riesgo de cualquier incidente.

Se por amigos venezolanos, que la cosa esta mejor que en esos años aunque no lo suficiente como para sentirse tranquilo. Ya es menos peligroso moverse por Caracas, pero imagino que no es lo suficiente si eres extranjero.

Los Estados Unidos no han vetado al 100% los viajes a nuestro país.

Las recomendaciones de viaje solo tienen a 6 estados de 32 en un riesgo máximo de seguridad para sus ciudadanos. Los estados son Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Para los que determinan el riesgo de viajes , esos estados son muy peligrosos y se debe evitar visitarlos.

El Departamento de Estado Americano no ha descubierto el hilo negro. Claro que ciertas zonas de esos estados son peligrosas, y no solo de ahora, de muchos años atrás. Echarle la culpa a los gobiernos estatales que van iniciando su gestión sería un poco irresponsable y con bastantes ganas de joder.

Hay un grafico en el periódico El Norte que muestra que solo uno de todos los gobernadores de esos estados no es de Morena, sino del PAN. Los gobiernos que tienen poco tienen una ardua lucha para salir de todos los problemas que tienen, pero ponerle la estampa de Morena es solo aprovechar la oportunidad de tirarle a ese partido cuando estos estados han sido gobernados anteriormente por otros y no se ha resuelto el tema de seguridad.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió sobre los viajes a los 6 estados que antes mencione pero también felicitó a Nayarit, Estado de México y Coahuila por bajar de nivel donde ya no es tan peligroso viajar a esos estados.

Ken Salazar (Twitter/Ken Salazar )

Coahuila y Estado de México son los últimos estados con un gobierno estatal del PRI. Nayarit tiene como gobernador a Miguel Ángel Navarro que curiosamente es de Morena. Es de reconocer que en estos estados los índices delictivos han bajado y el gobierno de los EEUU en su termómetro de riesgo ya no considera que hacer viajes a estos estados sea tan peligroso.

Se vale tomar el indicador de los EEUU como termómetro pero, también hay que revisar la historia de delitos y violencia de estos estados para darnos cuenta que no es de 3 o 6 años atrás sino que tiene muchos mas años donde no se ha trabajado o no se ha podido trabajar para bajar los indicios de violencia.

Esperemos que los nuevos gobiernos estatales junto con el ejecutivo nacional puedan hacer algo para bajar los índices de violencia. No para que los americanos puedan viajar a esos estados, sino para tener un menor índice de delincuencia que al final ayuda a que el país tenga paz y que lleguen muchas otras cosas por añadidura.