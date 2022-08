Confieso que rara vez veo las mañaneras. Leo los resúmenes comparo opiniones de los derechairos y los chairos y de ahí formo algún criterio sobre lo que se dijo en este microinforme de gobierno de entresemana. Creo que el presidente López Obrador es mas certero cuando anda de gira y se junta con gobernadores, empresarios y representantes de la sociedad civil de los estados.

En la reunión convocada por el gobierno federal estuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su equipo de trabajo, específicamente los que ven el tema del agua. También estuvieron empresarios como Carlos Bremer, Francisco Cervantes del CCE y el amigo de AMLO y empresario regio Alfonso Romo, entre otros.

Bastante nutrida y sin paleros del presidente llegaron a buenos puntos que tendrán como resultado la construcción de un segundo acueducto de surtirá a Monterrey y su zona metropolitana desde la Presa el Cuchillo.

¿Por qué digo que AMLO estuvo como el Quarter Back mas campeón de la historia de la NFL, Tom Brady en la reunión sobre el agua para N.L.? Imagino que ya lo había hablado con Samuel y con los empresarios, pero cuando hizo público lo que piensa hacer el gobierno federal para construir el acueducto creo que comprometió a todos.

Primero, desapareció la burocracia formando una tercia como responsable de la elección de los involucrados en el proyecto del acueducto. La decisión sobre este proyecto cae en los hombros del gobernador de Nuevo León, o quien él designe, el director de la Conagua y el presidente de la CAINTRA de Nuevo León. Menos burocracia y más velocidad en un proyecto que tiene que terminar ya, para que no pase lo que paso este año después de que la temporada de lluvias se atraso y mucho. Pase de anotación.

En otra jugada maestra, involucró a los empresarios de Nuevo León para que fueran los encargados de la construcción, fabricación de los tubos y todo lo que tenga que ver con traer agua a la ciudad. Además, dijo que seguramente los empresarios regios iban a deber tener caridad con su pueblo y que buscaran ganancia, pero no una ganancia exagerada pues ellos ya estaban ganando con tener agua de nuevo en el estado. Otra anotación.

Además, les desmenuzo el plan con el que tenían que hacer el acueducto. Separar los 100 kilómetros necesarios en 10 tramos de 10 kilómetros y que empezaran todos al mismo tiempo para que esto este terminado dentro de nueve meses aproximadamente. Que las constructoras y desarrolladoras fueran locales para no involucrar gente que no le tiene el mismo cariño al estado. Jugada que hace que la próxima sequía no sea impedimento para tener agua.

López Obrador dijo en el foro que ya tiene el dinero para dar los anticipos necesarios para empezar la próxima semana. El presidente entiende la emergencia que tiene el estado y considera el proyecto como algo de seguridad nacional, en otras palabras, es algo imparable. Se puede decir que puso este proyecto a la altura del Tren Maya, proyecto del que el presidente siente que es el estandarte de su sexenio, o al menos eso parece.

Todos los involucrados, principalmente Samuel García que es el mas interesado, debería de pisarle el acelerador e iniciar con el proyecto la próxima semana. Con eso y las lluvias que están llegando al estado, creo que podrá tomar de nuevo las ideas que tenia antes de que todo esto explotará.

Esperemos que el proyecto se haga pronto y bien y que mi ciudad no sufra de nuevo en cuestiones de agua, al menos no en el mediano plazo. Samuel y los siguientes gobernadores del estado, tendrán que trabajar sobre este problema y no dormirse en sus laureles. Esperemos que así sea.

Y a las personas a las que no les agrada AMLO, al menos tendrán que agradecerle al presidente que le dio máxima prioridad a un proyecto necesario para que la ciudad tenga agua. Son de esas obras que, aunque sean subterráneas todo mundo sabrá que se logró gracias a la ayuda del gobierno federal, aunque no les guste a muchos.

En lo que respecta al problema del agua, de los últimos 3 o 4 presidentes, el que se lleva el MVP por atacar frontalmente al problema definitivamente es AMLO o ¿Usted recuerda que algún otro presidente haya hecho una obra hídrica tan importante como este acueducto en los últimos 18 años o mas? Solo para que se de una idea, el que inauguró la presa el Cuchillo fue Carlos Salinas de Gortari.

No podemos decir que el actual gobierno federal no se preocupa por Nuevo León, ¿Usted que piensa?