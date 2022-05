Cada que abuchean a un político me acuerdo de un capitulo de Los Simpsons, donde el Sr. Burns le pregunta a su ayudante “¿Qué están diciendo Smithers, “buuu”? A lo que Smithers responde , " Están diciendo Buuuurns , Buuuuuurns”.

¿Cuál es el temor de un abucheo captado en video ahora? ¿Por qué los medios se vuelven tan locos cuando los políticos son abucheados?

Me acuerdo de varias ocasiones en las que los políticos le han huido al abucheo. En Monterrey, cuando inauguraron el estadio de los Rayados , la ceremonia de inauguración con políticos fue privada pues no querían que se oyeran abucheos en el corte del listón. Peña Nieto no quiso que le explicaran los abucheos como al Sr. Burns.

En diversos juegos de futbol, los políticos presentes han sido abucheados pues esa es la costumbre de la gente. Hace poco abuchearon a Samuel García en un juego de los Tigres, a pesar que él se ha manifestado seguidor de ese equipo. Lo quieren disfrazar como si la gente le hubiera abucheado a un jugador, pero le abuchearon al gobernador de Nuevo León.

Igual ha pasado con Mariana Rodriguez, titular de la oficina de AMAR a Nuevo León, que le abuchearon en un juego de futbol femenil. En un evento que no tiene que ver con política, seguramente habrá abucheos porque la gente va a ver el juego y no la promoción que pudiera hacerse tal o cual político.

Dice Verónica Malo en su columna para SDPNoticias “Alimentar Dos Bocas. Rechiflas y abucheos aparte” que hubo dos abucheos , uno para el director de PEMEX, Octavio Romero, y otro para el secretario de gobernación, Adán Augusto López. Puede ser que esos sean los personajes antagónicos a los cuales se les echa la culpa de los males de la construcción de la refinería.

¿Es importante este abucheo? Es complicado. El abucheo es la representación del enojo del pueblo donde en el anonimato se puede esconder a protestar en masa. Entre más sonoro el abucheo, más personas se unieron a él y menos populares son los abucheados. ¿Qué quiere decir esto? Que para los trabajadores de la construcción de Dos Bocas, ni Romero ni López, el secretario no el presidente, no son muy queridos.

¿Debería esto afectar de alguna manera las pretensiones presidenciales de Adán Augusto? No lo tengo claro, pero si el universo de votantes fueran los trabajadores de Dos Bocas, definitivamente tendría que ser patrocinado por AMLO que es al político que sí le aplaudieron.

Al parecer los abucheos son la “kriptonita” de los políticos. El equipo de Samuel aplicó un Buuuurns para decir que ellos no eran los abucheados. Los de Peña Nieto evitaron el abucheo y a los que sí les tocó duro y conciso fueron a todos los políticos mayores que fueron a visitar a Dos Bocas menos al presidente.

¿Podríamos evitar la llegada de políticos malos al poder con abucheos? Ojalá fuera así, ya hubiéramos quitado a varios con gritos.