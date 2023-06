PROMETEO

Termina el primer semestre de este 2023, lo cual también ya está involucrado con las campañas políticas de diversos personajes, en el caso de Sheinbaum, en campaña desde el año 2021, Adán Augusto López desde hace 1 año, ambos con bardas pintadas en todo el país y giras con acarreo promovido para darles ventaja significativa sobre Ebrard en ese sentido de la promoción anticipada. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, de que la favorita por los hechos para AMLO es Sheinbaum, luego su hermano Adán, por si se cae la primera aún con todas las ventajas que le dieron y al final su carnal Marcelo, pues la diferencia es que este tiene vida política propia, no es un producto marca AMLO.

Por el lado opositor también ya se activaron y ya avalaron su método para elegir su candidato presidencial para el 3 de septiembre, integraron a expertos en materia electoral para vigilar su proceso de elección, ahí si habrá debate entre los aspirantes y tendrán una encuesta nacional el 11 de agosto para definir los 3 finalistas en ese proceso. En la oposición hay varios y varias en el interés de participar, sin embargo, realmente lo preocupante al igual que en Morena, es que las cúpulas sigan imponiendo a sus candidatos, por lo que, en ambas alternativas, hay candidatos polémicos, sin carisma o de plano que solo son distractores.

Entre más candidatos hay en uno y otro lado, más se diluyen las preferencias. Para algunos el tener casi 3 años en campaña es una gran ventaja, para otros iniciar ahora es llegar tarde, pero la realidad es que estas campañas tan anticipadas, no están relacionadas con ideas propias y propuestas en materia de política económica, seguridad, salud, infraestructura, educación y Estado de derecho. En el caso de Morena es continuismo en especial con Sheinbaum y el hermano Adán, en el caso de Ebrard es más un perfil moderado políticamente que busca más conciliar con la derecha y la izquierda menos radical, pero falta que exponga con claridad sus propuestas específicas y si marca o no su rayita.

Del otro lado el único con propuestas claras y coherentes es Enrique de la Madrid, sin embargo, el apellido y el partido le pegan, a pesar de ello ha construido una narrativa lógica y cuenta con experiencia, que en los debates lo harán sobresalir sobre perfiles protagónicos y folclóricos, en mi opinión en ese grupo con seriedad se ven dos alternativas, Creel para la vieja guardia opositora y de la Madrid por ser el que tiene realmente ideas y propuestas claras y propias.

No hay que pasar por alto la corriente feminista y ahí es donde Sheinbaum, Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, buscan que se cargue a su favor con el argumento de que es tiempo de que una mujer llegue a gobernar México, y ahora con ese tono inclusivo sus posibilidades son reales, lo importante es que compitan y se vea el nivel de ideas y propuestas, No se trata de un tema de género, es la hora en donde se debe ver capacidad, experiencia y resultados. Adicional a ese tema es seguro que Sheinbaum busque abiertamente el apoyo de la comunidad LGBTT+, pues con la inclusión y los derechos que busca esa comunidad le sean reconocidos, no hay duda de que sumaría apoyos en caso de ser la candidata de Morena. En el caso de las otras dos se ve difícil que siquiera hagan un comentario al respecto. No es lo suyo, ellas van por otro tipo de escándalo en la narrativa o bien con dramas públicos y el uso de botargas.

En los temas específicos de carácter económico como lo son el crecimiento del PIB, el nearshoring, bajar la tasa de informalidad progresiva, generar inversión publica y privada, ahí destacar a de la Madrid y a Ebrard, están muy conscientes que esta administración no ha sido un facilitador en esos temas. Pero son, los que generan fuente de desarrollo y bienestar real y no temporal o ficticio.

Tomemos el caso del nearshoring, de manera acumulada de 2019 a la fecha son cerca de 50 mil mdd en inversión, que esta administración no promovió ni direccionó, sin embargo la geopolítica nos dio esa fortuna y oportunidad única que debe aprovecharse, sin embargo en el mismo periodo el nearshoring en Canadá la inversión que reporta es del orden de los 90 mil mdd, nosotros deberíamos ser principal receptor de esa inversión por relocalización, pero estamos dejando pasar oportunidades por no contar con la infraestructura y logística adecuada, así como criterios laborales (contratos colectivos) y de seguridad. Temas en los que esta administración no ha tenido buenos resultados.

Los sectores que han captado mayormente esa inversión son equipo de transporte, industria metal básica y toda la cadena de suministro automotriz, destaca la edificación de naves industriales para producción y logística. Las regiones que han captado el 80% de la inversión física son el norte (destacan 3; Chihuahua, Coahuila y Nuevo León) y el Bajío (Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí). De igual manera el empleo formal se da en donde la inversión productiva es localizada, por lo tanto, las regiones y ciudades del norte y las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, son las que generaron el 80% de los empleos formales reportados en esta administración.

Son cerca de 22 millones de empleos formales en el país, el 36% gana el salario mínimo, por el contrario, hay 36 millones de trabajadores informales en el país, por cada empleo formal hay 1.6 empleo informal. Dato que no gusta a esta administración informar, por ser algo será y culpa a su estilo a los anteriores gobiernos. En la informalidad hay 14 millones de mujeres, por 12 millones de hombres.

Pero en la formalidad en los 22 millones de empleos registrados en el IMSS, solo 9 millones son mujeres y el 60% gana el mínimo. Hace unos días me decía un colega que porqué criticaba la promoción de María Luisa Alcalde , mi respuesta fue sencilla por sus resultados (rezago en contratos colectivos, rezago en los laudos y un caos en las juntas tanta federales como locales en cada entidad) y ahora la improvisación y amiguismo político familiar la llevan a la segunda dependencia más importante de México, mucho rollo de que es tiempo de mujeres y demás alharaca demagógica, en los hechos es donde se ve si se apoya o no al desarrollo equitativo de las mujeres, tema que los candidatos deben ser claros y precisas, mas allá de discurso y cantaletas forzadas.

La actual Amigocracia, la cual consiste en poner a los amigos o a personas afines en puestos para los que no están preparados, no necesariamente son personajes brillantes, sino su principal meritocracia es la afinidad política, la familia, por lo que son precalificados por quien detenta poder y este predetermina valores de honestidad, bondad y pureza impuestos para acceder a puestos para los que no están preparados los nombrados. Cuál será la posición de los candidatos con relación a este proceso histórico y negativo de nuestra historia política.

La anterior Tecnocracia adornó el entorno de la administración pública con doctorados y experiencia académica. La Amigocracia se adorna con la fidelidad de grupos políticos entre si y para sí mismos. Sin embargo, en ambos casos han prevalecido resultados irregulares a malos. Los puestos clave en el sector público y el privado deben ser para el que este mejor preparado y en los hechos de su hoja de vida sus resultados sean comprobables por sobresalientes.

Tanto en la Tecnocracia como en la Amigocracia, hay improvisación, de hecho, esa ha sido la moneda de cambio. Lo relevante para estos grupos es su networking, que no es otra cosa que es conectar a colegas, alumnos o profesores en el caso de la Tecnocracia, o bien en conectar la red de amigos y colaboradores históricos en la Amigocracia.

Ambas fórmulas han demostrado que esa realeza o nobleza burocrática privilegiada no se han cansado de fracasar en temas como el crecimiento del PIB, tenemos un promedio menor del 2% en los últimos 45 años, cuando deberíamos haber crecido a niveles del 4% anual promedio como mínimo. La informalidad paso de 2 empleos informales por cada 10 empleos en los años 70s y que ahora 50 años después son 6 empleos informales por cada 10. La deuda publica paso del 20% del PIB de los primeros años 70s a más del 55% del PIB actualmente. (Fuente: INEGI, BANXICO). Y nada de que todos los días, miren que mugrero me dejaron, el primer año se puede entender la justificación, pero ya son cinco años y pues los resultados son los que cuentan la verdad de las acciones y los hechos.

Las estadísticas de 9 de cada 10 delitos cometidos en México no se denuncian, hay más de 500 mil demandas laborales activas rezagadas por años sin solución en el país, continua la sensación de impunidad e injustica no solo en materia penal (más de 200 mil personas en reclusorios, el 50% sin sentencia definitiva). Sino la perdida de patrimonios familiares y empresariales por las dificultades procesales y la reconocida corrupción en el poder judicial, existen más de 3 millones de demandas civiles y mercantiles activas rezagadas en el poder judicial (federal y fuero común). Todo ello inhibe la inversión por la falta de un Estado de derecho histórico. (Fuente INEGI).

En el SAT hay registrados más de 4 millones de actividades empresariales, sin embargo, en el IMSS hay menos de 1 millón de patrones o empresas inscritas como tal para asegurar a sus empleados, el 90% son micro y pequeñas empresas. (Fuente SAT, IMSS). Sin embargo, no hay una política pública de desarrollo de la pequeña empresa y eso genera que se queden estancadas y no integradas en cadenas productivas con valor agregado. Para las generaciones millenial y centenial, serán los próximos 20 años muy complicados, soportar la pensión creciente de cada año de los adultos mayores a 65 años, la cual para el año 2040 será el 30% de la población.

Hoy en temas macroeconómicos tenemos estabilidad por la fuerte base de reservas superiores a los 200 mil millones de dólares, un tipo de cambio del orden de los 17 pesos por la alta diferencia entre inflación y tasa de interés, así como la inversión directa extranjera y remesas, pero para el 2024 ese tipo de cambio es coyuntural y mas por factores externos, los Cetes a 11.09% y la TIIE a 11.51%, por lo que el crédito con el alza de tasa es un costo alto a valorar seriamente, el crédito hipotecario y empresarial son opciones, pero con el CAT (costo anual total) es diferente a la tasa de referencia que se anuncia. La inflación al 5.18% con tendencia a la baja, pero lento, por lo que debe razonarse el consumo superfluo o de calentura.

Son temas que los candidatos deben precisar y que deben manejarse con un lenguaje sencillo y claro para el ciudadano común, el hecho de que el 50% del padrón electoral, no participe, es señal de que no gustan las opciones y el desánimo los hace alejarse del ruido y la evangelización diaria política, la gente productiva quiere escuchar la verdad y lo que si se debe hacer o lo que no se puede hacer para tomar sus decisiones.

