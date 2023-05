El pasado 1º de mayo, en la parte final del segundo debate por la gubernatura de Coahuila, el candidato de Morena, senador de la república y empresario minero, Armando Guadiana aprovechó el momento para prometer “por su sombrero” que, en caso de ganar la elección, traería a Peso Pluma a tierras coahuilenses.

Curiosa forma de pedir a la juventud salir a votar. ¿Fue una sugerencia de sus asesores? ¿Se le calentó la cabeza? ¿Quiere imitar a Claudia Sheinbaum que el 28 de abril dio un concierto gratis de Rosalía en el Zócalo de la CDMX? ¿De verdad así, prometiendo circo, va a convocar a los jóvenes y ganarle al PRI? ¿Así Morena quiere ganar la elección en ese estado? Vamos por partes: ¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma es Hassan Emilio Kabande Laija, un chavo de 23 años, nacido en Zapopan, Jalisco. Canta y escribe corridos tumbados, trap latino y reguetón.

Saltó a la fama este año. En enero colaboró con Natanael Cano, príncipe de los corridos tumbados, en la canción PRC, que ocupó los primeros lugares en las listas de Spotify en México y Latinoamérica. En marzo, Peso Pluma fue el cantante más escuchado de Spotify en México. Superó a Bad Bunny. El mes pasado fue el mexicano con más entradas al Billboard Hot 100, con seis piezas musicales y su canción “Ella baila sola” alcanzó el lugar 4, el sitio más alto para cualquier cantante mexicano en los Estados Unidos.

A las pruebas me remito. Abro mi Spotify, busco Peso Pluma. Los números impactan: Ella baila sola, 257 millones, 154 mil 531 reproduciones; La Bebe-Remix, 188 millones, 931 mil 229 reproducciones; PRC, 253 millones 219 mil 945 reproducciones, y AMG, 306 millones 808 mil 317 reproducciones. Las escucho, no me gustan. Son una apología del narcotráfico, la violencia y la cosificación de la mujer. Además sus letras son sosas, sin ingenio.

El hecho que no me gusten las canciones de Peso Pluma es cosa de mis filias musicales. De ningún modo, estoy por un tipo de censura o limites a la libertad de expresión. Ni Peso Pluma, ni Natanael Cano, ni ningún otro interprete de corridos tumbados u otro género musical son causantes del narcotráfico o la violencia que viven algunas partes del país, como Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Colima o Coahuila. Sí forman parte de la narcocultura que normalizan esta situación y que idealizan al narco y la violencia.

¿Cuál es la play list de los conductores de las 20 camionetas que circularon la semana pasada en Tamaulipas? ¿Cuál es la rola preferida de los líderes del CJNG? ¿Cuál es el cantante que más le gusta a Los Chapitos? No quiero saberlo.

No sé si la promesa de Armando Guadiana tenga eco y los jóvenes coahuilenses voten por él. Pero creo que el candidato de Morena debe pensar un poco más sus palabras. Dejar a un lado la superficialidad y pensar cómo puede disminuir la violencia en Coahuila. El país no está para frivolidades y frívolos.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.

Onel Ortiz Fragoso en Twitter: @onelortiz