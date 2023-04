Peso Pluma, el cantante mexicano de 23 años que la está rompiendo a nivel mundial, llevó todo su carisma al show de Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos de Estados Unidos.

¿Cómo le fue? Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’, realizó una presentación histórica en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Y es que, Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano que se presenta en el programa de Jimmy Fallon con música regional de este país , lo que ha enorgullecido a toda Latinoamérica.

Peso Pluma, el intérprete mexicano de corridos tumbados -también conocidos como corridos bélicos- terminó con cierre de oro un mes soñado para cualquier cantante.

Luego de llegar al número uno mundial en las listas de popularidad y de haber conquistado el festival musical de Coachella, en Estados Unidos, junto a Becky G, Peso Pluma se anotó un triunfo más.

El viernes 28 de abril, Peso Pluma llegó a The Tonight Show con Jimmy Fallon, para interpretar -por increíble que parezca- una canción de regional mexicano.

Jimmy Fallon pidió silencio a su público, para escuchar la muy publicitada y esperada presentación de Peso Pluma, a quien anunció así:

“Aquí con nosotros, en su debut en televisión, interpretando la canción latina número uno en Estados Unidos, ‘Ella baila sola’, escuchemos a Peso Pluma”.

Peso Pluma apareció en el escenario de The Tonight Show, luciendo unos jeans holgados de color negro, una playera color blanco, cadenas gruesas en el pecho y una bomber jacket de color beige.

Peso Pluma se mostró muy nervioso al principio de su show, intentando bailar con movimientos que lucieron bastante rígidos.

Conforme los segundos avanzaron, Peso Pluma ganó confianza y comenzó a soltarse y hasta saludó al conductor de la emisión y hacer referencia a su nombre artístico: ‘Hey Fallon,..., doble P’.

Después, Peso Pluma soltó algunos gritos de emoción y descargo, para luego mostrar una amplia sonrisa y despedir su canción, dibujando un corazón con las manos, mientras el público estallaba en aplausos y gritos.

En las redes sociales, los internautas de México y Latinoamérica se mostraron orgullosos de que la música de esta región por fin esté alcanzando su merecido reconocimiento en Estados Unidos , primero de la mano de Shakira y ahora con Peso Pluma.

“I never thought I’d see the day a Regional Group would be on a Show like Jimmy Fallon!!! Sí se pudo 🇲🇽, chingada madre!!!!!! 🇲🇽. Puro orgullo Mexicano💚. ♥️ Felicidades Peso Pluma! HACIENDO historia👏”

@BbydiAna_