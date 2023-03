No hay un solo día, con una sola toma de decisiones de este gobierno que me deje de sorprender.

Es que se superan a ellos mismos en este afán por aparentar que las cosas marchan muy bien o en estas ganas de distraernos de vergonzosas realidades.

Ayer no daba crédito de que había la existencia de un himno dedicado al AIFA.

Sí amigos, ya ven que los de Morena por todo hacen fiesta; ya sea para agradar a otros, distraer a otros y/o disfrazar fracasos.

Y de pronto organizaron una “ceremonia” que creo ni tuvo invitados, para conmemorar el primer aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dicha ceremonia comandada por el director del Aeropuerto, Isidro Pastor; por el inerte e inmóvil gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, y por la sorpresiva presencia del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.

Ahí, estás tres personas, tan disímbolas entre sí, estaban unidas y sonrientes a la fuerza, para celebrar que hace un año abrió sus puertas el AIFA. Pues nomás para tenerlas abiertas, porque en realidad nadie lo ha usado desde entonces.

Y digo nadie porque no cuenta que muy pocos lo hayan hecho. Y es que el AIFA tampoco ofrece destinos y accesibilidad por lo que la gente sigue considerando al AICM para volar.

Dado que al parecer este Aeropuerto nuevo no logra, literalmente, despegar, el gobierno y los organizadores de tan conmemorativo evento ya no encontraron qué hacer para hablar de él y me imaginé a alguien que pasaba limpiando las butacas por ahí diciéndoles: ”¿Y si le componemos un himno y lo cantamos todos?

Y pues no se diga más, quien sabe quién escribió la bella canción dedicada al AIFA (por más que investigué no doy con el autor) y tampoco se sabe quién la instrumentalizo porque además tiene muchas similitudes con la melodía del himno nacional. Digamos que acá ¿también hubo un pequeño plagio?

La letra, que me arrancó las lágrimas de la emoción (sarcasmo), versa así:

“Aeropuerto Felipe Ángeles, abre tus puertas a la aviación, tu inmenso cielo que garantice tiempos de gloria y satisfacción. De entre las ruinas te levantaste y por tu pueblo tú te forjaste. Como un castillo inquebrantable, donde se albergan fuerza y pasión” “Vuela, vuela los cielos, las aeronaves con libertad. Varios destinos en territorio, también con rumbo internacional. La fortaleza que te respalda son mexicanos de corazón y los valores que representa son un ejemplo de tu nación”

En la ceremonia de la inauguración les repartieron a los presentes, incluido el general Sandoval, una hojita (así al “ahí se va”) con la letra de tan hermoso himno y en una pantalla estilo karaoke de bar, publicaron imágenes del AIFA con la letra para que todos, quisieran o no, se pusieran de pie para cantarlo.

¿Qué clase de circo es este?

Pues fácil, el que estemos hablando del himno nos obliga o nos desvía de estar hablando de su disfuncionalidad.

Entonces mejor todos cantamos el himno y así todo marcha bien.

En un sentido estricto de la palabra, el presidente está absolutamente desesperado, ya para permitir esto es que sí que lo está.

Si bien el AIFA aún no ha funcionado como todos esperaríamos, el implementar la majestuosa idea de cantar un himno, lo hace ver más deficiente y hueco de lo que ya es.

Pero el presidente es un mago en el arte del entretenimiento. Él lo sabe y esta fue la consecuencia.

Lo que me queda claro es que jamás en mi vida cantaré ese himno (y miren que amo cantar). Y mucho menos imagino las generaciones que vienen detrás de mi cantándolo.

Pero los que estén en la 4T y sean parte de Morena, entre sus aprendizajes y labores estará el aprenderse de memoria el himno (que digo, la letra no es cursi, sino lo que le sigue) y entonarla cada vez que el presidente ande por ahí.

En fin…

Simplemente ya no sé si reír o llorar. Ustedes díganme qué hago.

Es cuanto.