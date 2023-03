Justo un día antes del aniversario de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el General Brigadier Isidoro Pastor nos concedió una entrevista sobre diversos temas que tienen que ver con el AIFA. Le comparto el enlace a la entrevista que le realizamos: https://fb.watch/jp7lm-3Ha1/

En la entrevista hablamos sobre diversos temas que tienen que ver con el AIFA y como le ha ido en este año de operación. Le puedo decir que hay consistencia entre lo que nos dijo el General Pastor en la primera entrevista que le hicimos allá por el 8 de junio del año pasado y esta.

Vías de llegada al aeropuerto

Mucha gente ha criticado que la llegada al AIFA es complicada y la verdad no lo es tanto, más ahora que se le han sumado nuevas vías de llegada al aeropuerto. Esta la carretera libre Tonantitla-Nextlalpan que conecta a las personas que viven en ese sector con el aeropuerto. Uno de los compañeros que nos acompañó utilizó esa vía y me comento que era útil, amplia y cómoda. La gente que habita en esa zona y otras personas podrán usar esa vía para llegar al novel aeropuerto.

Le comentaba al General Pastor que en un medio habían publicado que habían hecho una hora y 45 minutos al AIFA desde el Centro Comercial Santa Fe, cosa totalmente falsa pues yo he tomado esa ruta y no se llevan más de 55 minutos para llegar ahí. Es más, si usted vive en Satélite puede llegar en 35 minutos a la puerta de salida sin problema.

Comentó el General Pastor que el plan para el Tren Suburbano sigue y como nos había comentado en la anterior entrevista, seguramente se tendrá conectividad para el segundo semestre del 2023.

¿Quiénes se han puesto la camiseta del AIFA?

En cuestión de transporte, la SCT ha apoyado con lo necesario para que se tengan las vías para llegar al aeropuerto. La Secretaria de Relaciones Exteriores, en específico Marcelo Ebrard y su equipo de trabajo han buscado conectar con los gobiernos y líneas aéreas de otros países para que conozcan el proyecto del AIFA. El secretario de Turismo también ha participado en la labor de mostrar al AIFA como una opción de llegada a la gran zona metropolitana de la Ciudad de México. El gabinete del gobierno actual ha estado apoyando esta obra en lo que concierne a sus responsabilidades.

¿Qué falta? Que las líneas aéreas dispongan más frecuencias y más destinos que salgan desde el Felipe Ángeles para que pueda ser utilizado en su total capacidad.

Lo internacional

El mes de mayo empezará el vuelo internacional hacia Houston confirmado por todos los actores. Será por Aeromexico y tendrá una frecuencia diaria. Por lo del regreso a la Categoría 1 que otorgan las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos habrá que esperar el veredicto en junio de este año.

Cabe aclarar que no está dentro de los alcances de los operadores de AIFA y de ningún aeropuerto del país saber si se otorgará o no este regreso. Ximena Garmendia en su columna de ayer lo explica mucho mejor que muchos que no entienden del tema, les dejo su columna en este enlace , en resumen, no se le puede echar la culpa al actual gobierno, esto viene desde el gobierno de Calderón y de Peña Nieto.

La carga

El aeropuerto está funcionando como debe de ser para la parte de carga. El 90% de la carga que ha llegado al AIFA se ha desaduanado ahí y un 10% ha ido a desaduanarse al AICM. Lo mismo ha pasado con carga que ha llegado al AICM y se tiene que desaduanizar en el AIFA. Esto es un procedimiento que está en la ley y estaba totalmente contemplado desde el inicio de operaciones de carga en el AIFA.

¿Y lo que opina la IATA? El General Pastor nos aclara, que para la operación de carga o pasajeros no es necesario tener alguna certificación o documento de la IATA. Comenta que en las visitas que ha tenido este organismo de aviación privado no ha recibido comentarios sobre la operación del aeropuerto. Tal vez los comentarios se exponen después de las reuniones, pero cuando están en la revisión de la operación del aeropuerto no ha expresado ningún comentario negativo.

En la parte de la operación de los espacios de carga, nos comenta el General Pastor que hacen faltan 6 de los 15 espacios de carga que se tienen en el aeropuerto por certificarse y tener todos los equipos necesarios para tener su operación completa. Nos comenta que es comprensible pues la migración total de la carga se tiene que hacer hasta junio de este año por lo que todavía hay tiempo para que empiecen a operar con normalidad. Estos espacios están concesionados por el aeropuerto y no los opera el AIFA sino cada uno de los concesionarios.

El año pasado, el AICM manejo 570 mil toneladas de carga y más de la mitad de esta viene en los aviones de pasajeros. Se vendrían un poco menos de 250 mil toneladas al AIFA que vuelan directos. Si se hace el cálculo de la carga que llegaría al AIFA el resto del año quedarían más o menos 125 toneladas de carga que se podrían manejar fácilmente con solo 7 recintos funcionado en el AIFA y tendrían capacidad de sobra. Esto les daría tiempo a los otros 6 recintos para acabar con todo lo que tienen planeado para comenzar a operar.

Los patios de operaciones de carga están diseñados en conjunto con los operadores de carga por lo que tienen lo necesario para hacer todos los movimientos de carga necesarios para que lleguen a su destino en el método de transporte adecuado. Estos patios de carga serán muy útiles para optimizar el transporte de mercancía hasta su destino final.

Comentarios finales

Durante el año 2023, tendrán 2.5 millones de pasajeros con las proyecciones actuales. Si se soluciona lo de la Categoría 1 y los vuelos hacia los Estados Unidos además de que las líneas aéreas empiecen a considerar como destino el AIFA seguramente este número aumentaría.

Para hacer una crítica sobre el aeropuerto hay que ir y conocer. He visto una buena cantidad de críticas a algo que muchos no han ido a conocer. La proyección financiera del aeropuerto es bastante buena. Créame que un negocio privado nuevo no da números negros al primer o segundo año de operaciones. Es más, hay buenos negocios que tienen que aguantar tres años para poder generar ganancias. Que un aeropuerto público empiece a dar números negros al segundo año de operaciones es algo que no pasa seguido.

Los críticos del AIFA se están quedando cada vez sin argumentos reales para sustentar sus comentarios. Habría que entender que el AIFA, el AICM y hasta el mismo Aeropuerto de Toluca, forman parte de una red aeroportuaria para darle servicio a sus usuarios. Las grandes ciudades no solo tienen un aeropuerto sino varios.

Si en verdad quiere hacer una crítica, vuele al AIFA, vuele desde el AIFA, conózcalo y opine. Si tiene una queja, créame que seguramente será atendida.

Agradecimiento