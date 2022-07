Enrique Peña Nieto y Alito Moreno: los dos nombres propios del priismo que se encuentran bajo investigación y que, ante la inminente desaparición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han decidido evolucionar en el Partido Revolucionario Internacional.

Peña Nieto, la UIF y Pablo Gómez

Esta mañana amanecimos con buenas nuevas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia a cargo del legendario Pablo Gómez que desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó de una investigación en contra de Peña Nieto.

Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que entre 2019 y 2021 detectaron movimientos financieros irregulares en cuentas asociadas a Enrique Peña Nieto. Una “familiar consanguínea” le transfirió más de 26 millones de pesos al expresidente, considerado para muchos como un auténtico fenómeno de los copetes.

La UIF precisó que las transferencias fueron realizadas de México a España, país al que Peña Nieto se fue a vivir tras concluir su sexenio. En las operaciones financieras también estuvo involucrado el hermano del expresidente.

En total, la “familiar consanguínea” registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos, entre 2013 y el año en curso.

De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil pesos entre 2013 y 2022, los cuales resultaron de interés para la UIF al desconocerse el origen de los recursos.

Peña Nieto no tardó en responder a los señalamientos de la UIF de Pablo Gómez y aseguró que estará en condiciones de “aclarar cualquier cuestionamiento” sobre su patrimonio ante las autoridades competentes, esto a fin de que no existan dudas en la legalidad de su proceder.

Peña Nieto no niega las transferencias por 26 millones de pesos señaladas por la UIF. No puede. La información está comprobada y verificada. Ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será la encargada de resolver si existe o no un delito por perseguir.

Alito Moreno, España y la ONU

Del otro lado, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anda de gira por Europa. No sabemos si fue a España para encontrarse con Peña Nieto y contarse sus penas, pero después de la visita a la Madre Patria “Alito” llegó a la sede de la representación de la ONU en Ginebra, Suiza, para denunciar una “persecución política” en su contra.

En una carta entregada a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alejandro Moreno denuncia que la democracia en México se encuentra “en peligro” y que el “régimen actual” se asemeja mucho al autoritarismo.

Además, Alito Moreno se dice víctima de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y de los recursos usados desde el poder para exponer audios y grabaciones “alteradas”.

Mientras el presidente nacional del PRI se encuentra de gira para promocionar el nuevo Partido Revolucionario Internacional, en Campeche siguen cateando sus propiedades y diversas filtraciones muestran los lujos con los que vive el líder tricolor.

Alejandro Moreno es acusado hasta de tener “packs” de diputadas del PRI, además de las supuestas redes de lavado de dinero en las que podría estar involucrado.

El PRI, que nació como una organización para consolidar las premisas de la Revolución Mexicana y garantizar el orden dentro del país, ahora ha decidido trascender fronteras y tiene a sus dos principales exponentes del “otro lado del charco”.

Muchos no recuerdan que Alejandro Moreno, mucho antes de ser “AMLITO” en ese breve periodo en que buscaba ser patiño del gobierno federal, fue considerado como el heredero de Peña Nieto en el PRI, por su personalidad, arraigo y hasta su peinado.

Ahora tanto Alito como Peña Nieto están fuera de México y algunos mal pensados podrían pensar que en realidad se dieron a la fuga. Su situación jurídica se resolverá en la próximas semanas y será entonces que tengamos certeza de sus planes a futuro.

La situación de Enrique Peña Nieto es tal vez más delicada y compleja que la de Alito Moreno. El expresidente, además de las transacciones millonarias entre 2019 y 2021, también es señalado de formar parte de dos empresas con operaciones irregulares.

Las empresas fueron constituidas antes del arribo de Peña Nieto a Los Pinos y de una de ellas está comprobada que prestó servicios al gobierno federal durante el sexenio de “Lord Peña”.

La carrera de Peña Nieto ya no es Molino del Rey

En el sexenio de Peña Nieto era común verlo sn shorcito para la tradicional carrera de Molino del Rey en el Bosque de Chapultepec. Por seis años el presidente se echó sus 10 kilómetros acompañado de funcionario federales e invitados.

Ahora la carrera parece ser por quién es imputado formalmente por un delito, si Enrique Peña Nieto o si Alito Moreno. El expresidente no se iría solo, se sabe que si existe un delito que perseguir hay detrás toda una red de funcionarios e incondicionales que también tendrían que rendir cuentas.

Peña Nieto, Luis Videgaray y su hermano

Entre esos sujetos que podrían salir manchados por el fraude fiscal de Peña Nieto, al no declarar los ingresos de sus empresas ni justificar las transacciones millonarias, se encuentra Luis Videgaray, el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Cómo estará pasando su jueves Luis Videgaray? ¿Andará con la conciencia tranquila? Preguntamos esto porque quien si anda muy tranquilo y hasta haciendo chistes es su hermano, Eduardo Videgaray.

En Barruntos Políticos siempre andamos con prisas y esta tarde tomamos un taxi para llegar puntuales a la oficina. El conductor se metió en sentido contrario en una calle y a lo mejor el descuido fue provocado por el programa que estaba escuchando en la radio: La Corneta.

Eduardo Videgaray y “El Estaca” arrancaron su programa La Corneta haciendo chistes de la investigación contra Peña Nieto. “¿Será que ahora sí caen todos, o es otra jugada”, fue lo que preguntaron los conductores sobre la situación de Peña Nieto.

La verdad es que Eduardo Videgaray es todo un profesional de la sátira política, porque eso de andar burlándose de posibles delitos que estarían involucrando a su hermano, vaya que demuestra su compromiso con la comedia.

El futuro del Partido Revolucionario Internacional

La carrera de Peña Nieto contra Alito Moreno es una realidad. Son kilómetros y kilómetros de irregularidades y la meta es limpiar su nombre, ¿podrán?

Mientras tanto, el Partido Revolucionario Internacional parece más cerca de los registros de la Interpol, que de los de un nuevo partido ante el INE.

Por cierto, ¿quién es la “familiar consanguínea”? ¿Será quienes todos pensamos pero nadie jamás se atreverá a mencionar?