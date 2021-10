Patético: Entre Evo, el más auténtico, y AMLO, el más admirado…

“I’ve got you under my skin

I've got you, deep in the heart of me

So deep in my heart that you're really a part of me

I've got you under my skin…

I'd sacrifice anything come what might

For the sake of having you near

In spite of a warning voice that comes in the night

And repeats, repeats in my ear…

(Te tengo bajo mi piel

Te tengo en lo profundo de mi corazón

Tan profundo en mi corazón que realmente eres parte de mí

Te tengo bajo mi piel…

Sacrificaría cualquier cosa, pase lo que pase

Por tenerte cerca

A pesar de una voz de advertencia que llega en la noche

Y repite, repite en mi oído ...)”

Frank Sinatra