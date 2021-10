México.- Evo Morales, expresidente de Bolivia señaló que “México es la casa de todos quienes luchan por la liberación de nuestros pueblos”.

La declaración del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se dio durante la apertura de los trabajos del 25 Seminario Internacional titulado “Los partidos y una nueva sociedad”.

El seminario se realiza en la Ciudad de México, bajo la organización del Partido del Trabajo con la presencia de diferentes líderes políticos de México y América Latina, entre ellos Evo Morales.

El boliviano Evo Morales recibió asilo político en México en el 2019 luego de un golpe de Estado en su país que lo obligó a renunciar a la presidencia.

Evo Morales se dijo agradecido con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por “salvarle la vida”.

“México es nuestra casa, ha sido mi casa, de verdad, México y otros países me la salvaron. México no sólo será mi casa, es la casa de todos los que luchan por la liberación de nuestros pueblos”.

Durante su intervención el ex mandatario Boliviano, Evo Morales, también aprovecho para arremeter en contra del gobierno de los Estados Unidos.

Evo Morales criticó la intervención de Estados Unidos en los países de América Latina, acusando a ese gobierno de financiar los golpes de Estado, como el que vivió Bolivia en 2019.

“Cuando llegué al gobierno en 2006, las víctimas de la dictadura de los años 60 en mi país me decían: Evo, cuídese de la Embajada de Estados Unidos. Solo en EU no hay golpe de Estado, y es porque no hay embajador de EU en EU”

Evo Morales