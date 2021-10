AMLO se reúne con Evo Morales: “leal dirigente del pueblo de Bolivia”

México. - El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con Evo Morales, expresidente de Bolivia, en Palacio Nacional.

En sus redes sociales, AMLO compartió que se reunió con Evo Morales, a quien calificó como un leal dirigente del pueblo de Bolivia.

También aseguró que Evo Morales es el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe.

Este 21 de octubre, el Partido del Trabajo (PT) arrancó con el XXV Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”.

Al seminario fue invitado Evo Morales, quien está semana viajó a México y fue recibido por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Durante la inauguración del seminario, Evo Morales agradeció al presidente AMLO por “salvarle la vida”, luego de que le dio asilo político en 2019 tras el golpe de Estado en Bolivia.

“México es nuestra casa, ha sido mi casa. Saludo al presidente López Obrador, al gobierno y al pueblo de México. No era para congraciarme con el presidente y su pueblo cuando decía que me salvó la vida. De verdad, México y otros países me la salvaron”

Evo Morales, expresidente de Bolivia