Como cada tanto, este martes tuvimos la desgracia de ser testigos del lamentable espectáculo espectáculo de Reyna Haydeé Ramírez Hernández en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que debe ser un diálogo circular se convierte, en ocasiones, tanto en sospechosas preguntas denominadas cínicamente cómo gestiones, hasta en peroratas y reclamos que vienen con consigna por parte de políticos prianistas, en el caso de Haydeé, de origen sonorense, o representantes de tal o cual medio corporativo.
La pregunta, como ya se ha hecho en otras ocasiones en la propia mañanera es: en donde publica Reyna Haydeé. Porque desde medios establecidos como este hasta los independientes, deben cumplir una serie de requisitos para acceder a dichas conferencias.
¿Todavía publica Reyna en el portal progre buenaondita Pié de Página? Si es así, ¿están de acuerdo sus editores y editoras con los lamentables espectáculos de este personaje cada que se apodera del micrófono, no para hacer preguntas sino para emitir sus opiniones que rayan en el cretinismo y la mala leche? Y si no, ¿en dónde publica sus diatribas? ¿En qué aportan al debate público nacional sus opiniones, por ejemplo, sobre el expresidente López Obrador?
Hablando de AMLO, otro personaje que cae en espectáculos circenses es Carlos “Lord Molécula” Pozos, quien de periodista ahora transita en el cabaret (literalmente) y en acosar al expresidente en su retiro político con el pretexto infantiloide de “mostrarle su tesis”.
¿A quién le importa la tesis de un payaso?, pregunto. Dejen descansar al presidente, que bien merecido se lo tiene después de varias décadas de desgaste.