Existe una entrevista que se ha vuelto tristemente célebre con Elon Musk, hace 15 años. En la cadena Bloomberg, el oligarca se río cuando se le preguntó si la empresa china BYD (Build Your Dreams) representaba alguna especie de amenaza para Tesla.

Tres lustros después, BYD es la empresa que más automóviles eléctricos vende en el mundo y Tesla tiene años sin lanzar un nuevo modelo de automóvil, sin contar con el estrepitoso fracaso del “Cybertruck”, camioneta tipo pick-up eléctrica con toda clase de fallos que en algunos casos han sido fatales, para sus pasajeros.

Si uno ve ahora, a dos décadas de distancia, los primeros modelos de BYD, estos son francamente poco estéticos. No tienen ni siquiera el diseño minimal y funcional de la versión 1 de Olinia, el cual, si lo vemos en el contexto del primer vistazo que tenemos, es un automóvil práctico, incluyente, del pueblo.

Ya podemos ir esperando los alaridos de la derecha diciendo que los Olinia van a “ennaquecer” (sic) las calles de Polanco y la Roma-Condesa en donde se mueven. Y qué bueno, porque si bien este es un primer esfuerzo, el futuro de los automóviles eléctricos es brillante y puede, eventualmente, competir y hasta superar al de otros países.

Los precios de Tesla son impagables para el humano normal y los automóviles chinos son muy buenos, pero no es imposible competir con ellos.