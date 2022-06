Como les digo a mis amigos, soy regio y puedo opinar pues conozco cómo es la “raza” de mi rancho.

Si a Nuevo León no le ha llegado ayuda es que seguramente no la ha pedido de la manera adecuada y por los canales correctos. No puede decir el gobernador Samuel García que no han mandado ayuda cuando no sabemos si realmente se ha pedido.

Cuando fue el ultimo temblor fuerte en la Ciudad de México sí se pidió ayuda, pues la necesidad de ayuda era inminente. Muchas personas se quedaron sin hogar o sin poder acceder a sus casas por cuestiones del temblor. Lo mismo ha pasado con los huracanes fuertes que hubo en Monterrey, sí llegó ayuda y llegaron a ayudar personas de otros estados. Eso de que solo ayudamos sin recibir nada a cambio es una manera de caldear los ánimos y distraer la atención de lo que está pasando y de lo que viene.

Esa escasez de agua la han vivido en otros estados de la República desde hace mucho tiempo y con una buena administración del vital liquido han sobrevivido con el tiempo. No oímos las desgracias como las que están pasando en Monterrey.

Lo que a mí me extraña y mucho es cómo solo Monterrey es la única ciudad que tiene ese problema y no lo tienen en Saltillo, que está prácticamente pegado a Monterrey, no lo tienen en Torreón, Reynosa o Matamoros. No sé cómo esté la situación en la zona citrícola o en el sur de Nuevo León, ¿ahí también tienen problemas de agua? No lo sé.

Sodoma y Gomorra

¿Por qué Monterrey tienen ese problema de abasto? ¿Será que el Nuevo Nuevo León es el Nuevo Sodoma o Gomorra donde en lugar de perecer inundados tendrán una gran escasez hídrica?

Los últimos gobiernos, salvo el del Bronco, han sido bendecidos con grandes tormentas y ciclones que enmascararon el posible mal manejo del agua. Las represitas privadas de las que muchos sabían pero de las que todos se hicieron tontos. El aguachicoleo que siempre ha existido pero que ahora es evidente por la falta de agua.

¿Sabía Samuel García del problema hídrico del estado desde la campaña? ¿Si ya sabía por qué no hizo algo desde el día uno? Con este problemón a la gente le da igual un estadio nuevo o no, le da igual una interserrana o no. Hace falta agua y hay que hacer algo.

Sabe porqué a los gobernantes no les gusta hacer obras con el agua. La respuesta es sencilla, porque no se ven. Toda la tubería va bajo tierra y nadie se da cuenta si se hizo algo o no. El monumento ególatra que podría dejar un gobernante son pasos a desnivel o carreteras. Las tuberías no sirven.

¿Recuerda usted las ultimas obras hídricas importantes que hicieron nuestros gobernantes? Una de ellas es la presa Rompepicos, que ha ayudado a que la ciudad no sufra los fuertes impactos de las lluvias torrenciales en época de huracanes, esa la hizo Fernando Canales. La ultima, el comienzo de la Presa Libertad. El Bronco vio el problema del agua, creo que ya muy tarde, y empezó con esa presa que una vez terminada servirá para ayudar a las otras presas.

Medina quizo traer agua del Pánuco y no lo dejaron. Ahorita no estuviéramos sufriendo con la falta de agua.

La ayuda

Volviendo al tema de la ayuda. Dice la gente de Agua y Drenaje de Monterrey que solo falta agua en 90 colonias. ¿Necesitan o no ayuda?

Si se necesita ayuda, es momento de empezar a pedirla. Si hace falta agua, hay que buscar maneras de traerla. ¿Cuántas pipas necesitan? ¿Es momento de cerrarle el agua a la IP?

Lo que sigue son los problemas de salud por falta de agua o por la llegada de agua sin tratar a los hogares. ¿Está la gente de Monterrey preparada para esto?

Esperemos que las esperadas lluvias torrenciales lleguen y que eso le quite la sed a mi pueblo, esperemos.