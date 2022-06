Me puse a ver las noticias, específicamente las de Televisa Monterrey. Vi el reporte de un bloqueo de más de dos horas en la Avenida Eugenio Garza Sada. Los que son regios o hayan vivido un tiempo en Monterrey entenderán que es algo que un bloqueo no es nada normal. Estos se llegaron a dar en tiempos de gran movimiento del narco con otro tipo de motivos.

Ahora la ciudadanía se esta manifestando bloqueando en una zona donde hay una gran densidad poblacional y que con el suficiente tiempo pudiera llegar a bloquear una gran extensión de la ciudad. Monterrey tiene grandes arterias que si bloqueas una de ellas, el tráfico llega hasta lugares que no te imaginarías qué hay un bloqueo en Garza Sada.

La gente que hizo el bloqueo son personas que viven en la zona sur en el gran cinturón que abraza a la avenida Garza Sada La gente de la zona sur se queja que tienen sin agua mas de 8 días y no ven para cuando esto se vaya arreglar. No conozco el diagrama hídrico de la zona metropolitana de Monterrey, pero al parecer esta zona de la ciudad se surte de la Presa La Boca, que es una verdadera tristeza por la casi nula cantidad de agua que tiene.

Vimos desde el fin de semana pasado al gobernador descubriendo a personas que estaban aprovechándose de su vecindad con los tubos que llevan agua a Monterrey o del paso de algún rio para robar agua. Pequeñas presas, represas y tubos que llevaban directamente el vital liquido para actividades como riego y cultivo de peces. Ellos estaban obteniendo el agua de manera ilegal y todos estamos en el entendido que el gobernador dio instrucciones para que toda esa agua fuera “liberada” para el consumo de la gente que habita Monterrey. El entendido es que, agua hay, solo que otros se la están “agandallando”.

Estas buenas noticias del agua liberada no han llegado a las casas de la población de Monterrey. Sigue faltando agua y no se ve la luz al final del túnel. En el mismo noticiero local de Monterrey declaró el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, que están haciendo lo posible para enviar agua de Cerro Prieto a La Boca y de ahí a los hogares afectados. Dijo que las cuadrillas de Agua y Drenaje están trabajando 24 horas para hacer que el agua llegue a la gente que le hace falta.

Habría que aclararle a Juan Ignacio Barragán que el que estén trabajando 24 horas es lo menos que la población espera. Ya se extendió mucho la espera por el vital liquido y las promesas de tener agua de 4 am a 10 am no se han cumplido y eso es lo que es cierto.

No he visto muchas quejas departe de los alcaldes del área metropolitana. Me extraña que en el bloqueo de Garza Sada no haya aparecido Luis Donaldo Colosio a calmar a la “raza”. Tampoco veo que los legisladores de la Cámara de Diputados se anden quejando de la falta de agua como se quejan de otras cosas. Al único que he visto quejarse y que lo ha hecho bien, es al Diputado Panista Carlos “Chale” de la Fuente. El buen Chale invitó a la población de San Nicolás a decirle cuándo les llega el agua, si les ha llegado, y hacer un reporte real del agua que está llegando a la zona donde él habita. Bien por Chale, eso deberían de estar haciendo los otros diputados y también los alcaldes.

Alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey están más preocupados por el Mundial que por el agua

Lo que si es que vi muy contentos a los alcaldes de Monterrey, Guadalupe y Santiago, en el anuncio de que Monterrey será sede mundialista en el 2026. Luis Donaldo Colosio, Cristina Díaz y sobre todo David de la Peña deberían de estar más preocupados que contentos por lo que está pasando en sus municipios.

Ojalá estos alcaldes se alineen con los esfuerzos que está haciendo Samuel García para encontrar a los “aguachicoleros”, sobre todo De la Peña que por pura probabilidad debería de tener muchas personas que se están aprovechando de lo que escurre de la sierra de agua cuando llueve.

Que bien estar pensando en el Mundial, aunque lo que se debe de estar pensando ahora es cómo van a llevar agua a las personas que los eligieron.

En cuanto a las promesas de AyD de Monterrey, ahora, más que nunca, deberían de cumplirle a la población.