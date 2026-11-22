Nadie va a confundirse y calificar a la rama mediática de la oposición anti-4T y anti Claudia Sheinbaum de ser unos genios de la comunicación, pero hasta para ellos fue demasiado su torpe y mediocre intento de hacerle un vacío a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su viaje de cinco días a Shenzhen, China.

Ciro podrá hacer todos los corajes que quiera, aunque ni siquiera sepa en dónde está el puerto de Shenzhen en el mapa (pista, arriba de Hong Kong), pero no les funcionó su narrativa de una presidenta ignorada, en un viaje irrelevante en el contexto de la APEC.

Aun cuando no se hubiera llegado a ningún acuerdo económico ni de intercambio científico o cultural, lo cual tampoco se les cumplió, ya que este sábado nuestro titular de Economía aún seguía en reuniones en China, el impacto que tuvo la presidenta al hacer el vuelo redondo en avión comercial, en clase turista y durante sus intervenciones, es algo sin precedentes.

Y este apoyo nadie me lo contó: apareció tanto de parte de ciudadanos chinos comunes y de a pie en redes como Weibo, como en diarios locales como el Shenzhen Special Zone Daily y televisoras japonesas que contrastaron la visita de Sheinbaum con el ridículo que hizo la primera ministra japonesa.

En fin, con todo y el mea culpa de López Dóriga (yo le llamaría torpeza, más bien), y las críticas que puedan hacerse a los chayotubers, este enfrentamiento lo ganó la presidenta por goleada. Lloren.