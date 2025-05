He seguido puntualmente las noticias en torno al famoso avión Air Force One, que en realidad son dos equipos; son los aviones presidenciales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica , que como ellos mismos se autodenominan, son la nación más poderosa del mundo.

Por eso están convencidos que deben tener los aviones presidenciales más imponentes, no solamente que sirvan para trasladarse de un lugar a otro, sino además deben de ser una “fortaleza” en el aire, en caso de cualquier conflicto bélico que amenace a las barras y a las estrellas norteamericanas, y por ende a su presidente.

Y siendo sincera, cuando el gobierno norteamericano sintió la necesidad de tener un “búnker” aéreo, fue en el marco de la Guerra fría; en la actualidad la geopolítica ha cambiado de manera drástica; la “amenaza comunista” ya no existe, más que en los posts de las tías panistas de Twitter, que se la pasan retuiteando bulos y/o mandándolos a toda la familia en cadenas de WhatsApp.

La realidad es muy distinta, por eso me parece que es sumamente caprichoso que el casi octogenario Trump lleve meses haciendo berrinche porque la fabricante de aviones de su país, Boeing, se atrasó en la entrega de los aviones presidenciales.

Desde su primer periodo, en 2018, Trump había encargado la fabricación de las -aeronaves que reemplazarían los actuales Air Force One, un par de aviones modelo Boeing 747-200. En ese entonces, sin que Boeing supiera todo el caos que iba a vivir, se comprometió a tener listos estos equipos para el 2024, o sea, el año pasado.

Era humanamente imposible que en 2018, la fabricante Boeing tuviera idea del maremágnum, de dimensiones apoteósicas, que le aguardaba: desde los dos accidentes fatales que sucedieron en sus aviones B737MAX, una huelga carísima, los juicios que enfrentaría por parte de los familiares de las víctimas, todo lo que ha salido en cuanto al pésimo manejo de controles de calidad y estándares de seguridad, como el evento de la puerta/tapón del vuelo de Alaska, que terminó por poner aún más en entredicho la reputación de Boeing.

Pero como si todo lo anterior no hubiese existido, Trump como niño chiquito exige sus aviones; de verdad ¿son parte vital dentro del desarrollo de sus labores como presidente de la nación (supuestamente) más poderosa? Se la pasa dando palos de ciego, dice una cosa y en menos de lo que canta un gallo mete reversa y da otra indicación; podríamos decir que el buen Donald es el presidente de las ocurrencias y los caprichos.

En lugar de mostrar dotes de estadista, lo único que nos ha dejado en claro este segundo periodo al frente de la nación norteamericana, es que es un cuasi octogenario berrinchudo que ha puesto, una vez más, a Boeing a parir chayotes.

Seamos sinceros, las demoras que la fabricante ha tenido se deben a múltiples cuestiones, y mientras los altos funcionarios del gobierno de Trump buscan cómo complacer a su jefe, la realidad es otra completamente distinta. Robert “Kelly” Ortberg, que está al frente de Boeing declaraba el 23 de abril en una rueda de prensa:

“Seguimos trabajando con el cliente para revisar el plan del programa y permitir una primera entrega más temprana, manteniendo al mismo tiempo nuestro enfoque en la seguridad y la calidad”.

Pero como ya sabemos, estas declaraciones no fueron suficientes para calmar las “ansias vivas” de Donald Trump, a quien ya le urge tener su avioncito. Por eso no extraña nada el nuevo giro que ha dado esta historia, y la presión que pone sobre los hombros de Boeing .

En medio de una gran controversia, se confirma que Trump ha aceptado un avión del gobierno de Qatar, un Boeing 747-800, el cual hay que decirlo, dejó deslumbrado al mandatario por el “lujo” de sus interiores.

Por supuesto este regalo a puesto a girar a todo mundo; por lo pronto los demócratas han denunciado que este avión representa un “conflicto de intereses”, así lo externaron en la cámara alta a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores.

Lo hicieron público el lunes pasado a través de un comunicado, en donde manifiestan que: “La Constitución es clara: los funcionarios electos, como el presidente, no pueden aceptar grandes regalos de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso”.

A Trump le da igual lo que piensen, él quiere su avión y lo necesita ya, ¿para qué? Para creer el juego que él mismo se montado en su cabeza: el de ser el mandatario del mundo, no solo de su país, y se mira a sí mismo como un guerrero que lucha contra las fuerzas del mal, que no puede estar sin su caballo, o en este caso, su avión presidencial. ¡Imaginen ustedes!, ¿qué mensaje estaría dándole al mundo?, de incapacidad y de debilidad, y eso señores, no se lo puede permitir.

Después de este anuncio de aceptar la aeronave qatarí, amanecimos con un nuevo acuerdo entre dicho gobierno árabe y los Estados Unidos: el anuncio de la adquisición por parte del gobierno de Qatar de 210 aeronaves de Boeing; un acuerdo que representa 96 mil millones de dólares.

¿Qué es lo que va a comprar el gobierno de Qatar?, buscan modelos B787Dreamliner y B777X, con motores GE Aerospace de fabricación norteamericana. Por supuesto, no han tardado en señalar que este es un acuerdo “histórico”.

Ahora Boeing tendrá que trabajar a marchas forzadas para modificar un avión que no fue estrictamente construido para funcionar como el Air Force One, y encima con un gran pedido de un modelo de avión que todavía se encuentra en desarrollo, y no terminan todavía con las pruebas para que pueda operar de manera comercial.

Si me preguntan, no me gustaría estar para nada en estos momentos en los zapatos de Kelly Ortberg. Con razón Dave Calhoun renunció justo cuando ascendió Trump a la presidencia; a mí me late que ya se olía la serie de desvaríos, ocurrencias y exigencias del presidente. En buen español “no me ayudes compadre”.