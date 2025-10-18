Las papas se ponen verdes —y por lo tanto potencialmente tóxicas— cuando se exponen a la luz solar. Si el enverdecimiento se generaliza, para proteger la salud de la familia el sentido común aconseja tirar los tubérculos. En la política mexicana el guinda ya se puso excesivamente verde, ¿nadie lo ve en Morena?

Existe una obra de arte, de la colombiana Claudia Bernal, con un título interesante y que viene al caso: “Verde podrido es el color del olvido”. Deberán tenerla en cuenta las personas líderes en Morena si no quieren que el innegable proceso de enverdecimiento putrefacto del partido de izquierda lleve a la gente a olvidar lo que ha representado: la esperanza de un México sin corrupción.

A Morena le beneficia contar con la presidenta de México más limpia de que se tenga memoria, Claudia Sheinbaum. Pero el instituto político dirigido por otra mujer de principios, Luisa María Alcalde, empieza a pagar costos exponencialmente crecientes por haber sumado a demasiados verdes podridos, como José María Tapia, el evidentemente muy corrupto exdirector del Fonden… o como el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, este no pocas veces mencionado —como en algunos análisis del asesinato del abogado David Cohen—entre los protagonistas que pretenden permanecer ocultos pero cuya mala influencia sí se ve, de los litigios más injustos: aquellos en los que jueces y fiscales terminan por considerar criminales a mujeres que no cometieron ningún delito y que, en inmnorales procesos de divorcio, fueron despojadas del patrimonio y hasta de sus hijos por exmaridos abusivos... a quienes protegen políticos del Verde.

Morena ha creado una comisión para evaluar con más detalles el pasado de quienes aspiren a la candidatura del partido guinda. No es mala idea. Pero con eso no bastará: es ya demasiado fuerte el enverdecimiento putrefacto del guinda morenista , todavía el color de la esperanza en el México que estuvo a punto de dejar de ser viable como nación soberana debido al exceso de corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN.

Además de la comisión para evaluar candidaturas, Morena necesitará otra más importante: la integrada por sus mejores militantes para reflexionar acerca de si todavía se justifica el pragmatismo de haber aceptado la alianza con el más corrupto de los partidos, el Verde. ¿No ha crecido ya el morenismo lo suficiente como para ganar elecciones sin necesidad de apoyos tan repugnantes?