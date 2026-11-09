Es ridículo ver el nivel de ingenuidad de tantos mexicanos, unos por “ver los toros desde la barrera”, es decir, analizar, criticar y proponer desde los aburguesados cubículos de la academia o bien desde mullidos sillones de piel en lujosas bibliotecas privadas en casita, y otros por la razón mucho más pueril de ansiar estar en ese o esos cargos, precisamente porque saben y conocen a la perfección los mecanismos, la lógica imperante convertida en perversa inercia en cómo funciona el Estado mexicano, exponencialmente en un mayor grado, luego de una transición democrática que debe darnos vergüenza a todos, y condenar a su creador e impulsor (Ernesto Zedillo), que así haya sido con buenas intenciones, nos envió como país a un infierno llamado “democracia sin adjetivos”, que no es sino copiar al pie de la letra los sistemas políticos y democráticos de otros países insertos en la llamada “democracia liberal” y que sí, quizás en esos países en cuestión funciona, pero que en México ha sido y es, la receta perfecta para el desastre más estrepitoso y el estancamiento del proceso político; no por nada hasta nuestra divisa más valiosa pedimos como nación: una paz social de muchas décadas que, en razón de la “brillante idea” de aventar a México al infierno electoral, del cual se desprenden cualquier cantidad de males, obviamente que han resentido, con especial énfasis, las mayorías menos favorecidas.

En el periodo en el que el dogma neoliberal se enseñoreó con muy pocos contrapesos reales (hasta “la izquierda” del PRD signó el llamado Pacto por México), y en el cual no se privatizó, a grandes consorcios privados, nacionales o extranjeros, el solar de la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, es porque simplemente no les dio tiempo: Llegó un tabasqueño que ofrendó su vida defendiendo al país de la creciente infamia neoliberal en una misión pontificia más que infatigable y de larga data, admirable en todos sentidos. Y si logró triunfar en 2018 no es gracias a un generoso e imparcial sistema electoral, al servicio de 35 familias, nacionales y extranjeras. No. Sí pudo ganar porque el pueblo mexicano salió masivamente a votar, convirtiendo en un peligro mayúsculo cualquier tentación de fraude de cualquier tipo, como los de 2006 y 2012 (nunca cuento 1988, ya que no existía un entramado institucional en la materia).

Hoy, el país, de a poco, vuelve al único sistema que le ha funcionado: el de un partido hegemónico, aunque todas las concesiones que se les dieron a estados y municipios, con la coartada de “un federalismo más sólido” son muy difíciles de revertir; son derechos adquiridos que no tan fácil irán soltando esas instancias y quienes estén a cargo. Simplemente baste el ejemplo de que la mayor bonanza petrolera de la historia de México se esfumó; se fue por el caño de la corrupción de los gobernadores, al obtener estos, vía el chantaje a una botarga como Vicente Fox, todos los frutos de los excedentes petroleros, lo cual explica la caída en la inversión en Pemex y la ausencia, en general, de inversión pública en infraestructura en esa tan oscura noche de libertinaje neoliberal.

“El negocio”, como siempre le ha llamado Fox al servicio público, floreció en su mandato, sí, pero para el mismo puñado de magnates ya aquí mencionados, y las tajadas a sus gatos de Angora: los políticos en turno.

A pesar de todo ello, a nivel federal (presencia de la República, fundamentalmente) se han instrumentado cambios estructurales que han rescatado de la pobreza a prácticamente 20 millones de seres humanos en escasos ocho años.

Volviendo al caso INE / Taddei, todo el sector público mexicano así funciona, y muchísimo más, luego de cambiarnos de sistema, cuando ni siquiera la entonces oposición tenía los cuadros lo mínimamente preparados y con la menor de las místicas requeridas para tales responsabilidades sagradas, como bien las considera el confucianismo, y se mueve con una lógica prevalecientemente patrimonialista.

El eufemismo de “hacer negocios” está muy por encima del bienestar general de los mexicanos, a pesar de las mejoras en los ya citados ocho años que llevamos de gobiernos federales de la transformación. Las inercias pues, son ya no relativamente aisladas y con ciertos límites, y no solamente ofensivas y lesivas, sino que ya lo vienen siendo criminales y generalizadas, dificultando al actual gobierno el combatirlas; quienes se rasgan las vestiduras, por ejemplo, por contratos en adjudicación directa, fingen demencia al pretender ignorar que la gran mayoría de contratos ganados bajo el esquema de licitación pública, son simulados.

Uno de los aspectos que más sorprende es el que todavía juguemos a la farsa electoral, en la cual, en la práctica, los cargos públicos se compran, mediante financiadores, ya sea constructores y proveedores sin madre, que aportan diez pesos a las campañas con la finalidad de obtener diez mil, y eso sin meternos tanto a las aportaciones de grupos del crimen organizado, y no. Si los famosos “organismos autónomos” fueran la maravilla que algunos pregonan, habría límites de naturaleza draconiana destinados a mitigar toda esa danza de dinero sucio, a cargo de las arcas públicas.

En fin, que se tenga claro que por cada escándalo que llega a salir a la luz, como el reciente del INE, hay otros cien (o más) que nunca ven el escrutinio público, y mucho menos castigo alguno que funja a manera de precedente para detener el saqueo a la cueva de Alí Babá.

En una siguiente columna daré ejemplos de cómo no existe solamente un tipo de democracia, que México y el sistema mal llamado la “dictadura perfecta” era lo mismo, y sin atisbo de dudas, un tipo de democracia, en el más esencial sentido del término, y que si se operaba con acciones, criterios y usos y costumbres dentro de una mecánica, no pocas veces, metaconstitucional, era porque, sobre la marcha de la posrevolución, eso precisamente era lo conveniente para la marcha y el proceso de nuestro país, México.