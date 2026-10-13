Al proyecto de transformación —véanse cómo son las cosas— le está saliendo todo a la perfección en dos fechas conmemorativas de suma relevancia. La primera, que fue motivo de la presidenta para recorrer el país, fueron los dos años cumplidos desde que Sheinbaum tomó protesta como presidenta constitucional. La otra, con bombo y platillo, fue el aniversario número quince de la fundación de Morena como partido político. Ambas, efectivamente, son razones poderosas para presumir lo que hemos ido avanzando desde que vivimos un proceso de transición. Si nos regresamos un poco a ese tramo, recuerdo que la esperanza de un cambio verdadero hizo todo esto posible porque el pacto fue directamente con la población civil. Siendo así, hay profundas razones para festejar que vamos por la dirección correcta, eso sí, recurriendo y echando mano de políticas públicas con un fin estrictamente social que, por supuesto, describimos como desarrollo.

Ya hemos dicho, con plena justificación de los hechos, que hay una diferencia monumental entre lo que significa un proyecto genuino y una simulación de los neoliberales. El primero, por ejemplo, tiene una base de organización y planeación. El otro, en cambio, siempre se marcó por la simulación y la improvisación. En algunas ocasiones, la derecha parecía tomar en cuenta la demanda ciudadana. En lugar de hacerlo, en retrospectiva, vimos cómo el PRIAN se encargaba de privatizar y vender los recursos naturales del país. Con el eufemismo de progreso se aprobaron un sinfín de reformas constitucionales que fueron dañinas y corrosivas para la nación. El asunto es claro: la población se hartó y salió en grandes cantidades a votar. Detrás de todo esto, con datos probatorios, vimos el porcentaje que se manifestó en las urnas.

Rápidamente, en los primeros días de la nueva era del proceso de transformación, vimos los cambios sustanciales que se fueron acentuando. López Obrador, haciendo posibles las promesas, echó mano del Legislativo para promover reformas constitucionales con gran sentido social. Como es sabido, plasmando su sello particular, Claudia Sheinbaum le ha dado continuidad y, de paso, aumentó la apuesta para potencializar no solo los programas sociales y la asistencia a los sectores más vulnerables, sino que también fijó la mirada en los mecanismos generadores de ese progreso. La economía, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos de la mandataria ahora que reconocemos los cambios de un mundo globalizado. Ante tal magnitud, haciendo cálculos y trabajando arduamente, Sheinbaum ha sabido maniobrar estrategias que, desde luego, nos ponen en el mismo nivel de competitividad y rentabilidad que otras superpotencias.

Aunque a la oposición le cueste trabajo aceptarlo, tenemos una estabilidad que, en definitiva, es gracias a la confianza que el gobierno federal transmite. Podemos decir que México se ha convertido en un atractivo para las inversiones porque nos estamos atreviendo a reforzar esa capacidad en las cadenas de suministro. A la par de ello —diría medular— está la sagacidad que ha tenido el equipo multidisciplinario que nombró Sheinbaum para encabezar estas tareas. Cuando existe una apuesta como esa, es muy probable que las cosas salgan de la mejor manera posible. Las propias estadísticas y los rasgos que nos evalúan dan cuenta de eso; mayormente cuando la relación diplomática, como canal preponderante bajo una comunicación fluida, se vuelve un mecanismo infalible para sellar acuerdos al más alto nivel.

De suma relevancia, por ejemplo, esta semana vimos a la presidenta reunirse con funcionarios de primer nivel de la empresa Nestlé. Esa compañía, como sabemos, lleva años y décadas apostándole a México como un epicentro de inversiones. Eso, ahora que se han generado las condiciones, se duplicará. No hablamos de un incremento, sino de doblar la apuesta respecto a lo que se estaba inyectando. Todo eso, al referirnos a un esquema robusto, se traducirá en mayores percepciones de empleo y, por lo tanto, en el mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias que dependen de ello. Atraer eso, desde luego, lleva tiempo, pero sobre todo entrega a la causa de la transformación. De hecho, veremos otro semestre histórico a finales del año cuando las evaluaciones de crecimiento hagan su trabajo.

Y al doblar esa apuesta de una de las compañías de mayor prestigio a nivel mundial, pronto veremos esa expansión a través de una infraestructura más moderna. Queda claro que nosotros, que pondremos la mano de obra calificada, sabremos cómo enfrentar los desafíos de los cambios vertiginosos de la innovación. Eso, sin ambages, nos pone en condiciones inmejorables para seguir compartiendo tribuna con las superpotencias del mundo. Buen trabajo de la presidenta Sheinbaum, pero también del equipo que capta estas áreas de oportunidad con oficio y solvencia, porque se capitalizarán millones de dólares que habrán de aterrizar en algunas entidades del país luego de esta alianza sólida con Nestlé que, con decisiones atinadas, dobló el capital por México.

Notas finales

Aunque muchos perfiles hayan declinado a favor de la causa de una de las aspirantes de Morena por la Cuauhtémoc, no podemos dar por concluido el proceso. En esa baraja de nombres, para representar a la Cuarta Transformación, brota con fuerza el nombre de Emiliano Rojas, coordinador de asesores del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. Él, en efecto, representa ese relevo generacional en el que en su momento hizo mucho énfasis el expresidente López Obrador. Inclusive, hay enorme identidad con esos principios, pues a Emiliano, bajo los reflectores de la prensa, lo hemos visto departir muy de cerca con protagonistas de peso como Omar García Harfuch.