Aparentemente, luego de vivir el último tramo del ejercicio 2025, habrá un proceso de pausa. Una tregua por las fiestas decembrinas luego de esta intensa campaña de manera no oficial que hemos vivido en la carrera por las 17 gubernaturas. Eso es fácil de percibir. Cuando vemos un escenario intenso y un desfile de personajes que, entre hombre y mujeres, se disputan los reflectores para afianzarse en cada una de las entidades, es claro lo que se juega De hecho, todos y todas están obligadas a salir a escena, pues su activismo se vuelve fundamental para que la sociedad perciba no solamente el trabajo, sino la personalidad que se necesita para encarar una campaña de ese nivel. No podemos dejar de lado un aspecto que, con vehemencia, vemos a diario. Mítines, conferencias y hasta giras para llevar a cabo asambleas informativas que, de alguno u otro modo, tienen también la encomienda de informar los avances del ejercicio de transformación.

Precisamente allí, donde los ojos del mundo están puestos en los actores de la vida pública, es donde la sociedad los ve y escucha. La gente, al final de cuentas, será el sinodal que evalúe y califique su desempeño, al menos en las reglas de participación para elegir aspirantes a puestos de elección popular en Morena. Supongo que eso, a la par del consenso, serán los dos componentes que fluyen en la antesala de las definiciones. De hecho serán los tres partidos que integran la coalición Seguimos Haciendo Historia quienes se encargarán de encontrar el punto crucial para destrabar las posiciones. En ese sentido, lo único que hace falta es, en definitiva, que los tiempos para buscar los canales de la unidad lleguen a su cauce. Esto será pasando el primer semestre del 2026. Cerca de ese lapso, entonces sí, arrancará una guerra que, a plomo, la vemos casi todos los días en ese afán de afianzarse en la cima de las preferencias de muchas metodologías que circulan en los principales medios de comunicación.

Y la elección intermedia, que hace tiempo comenzó, no ha cesado en ese vaivén de posturas y posicionamientos. No hay, en efecto, alguna limitante que los partidos hayan establecido. Desde luego que se llama a la cordura y a esperar los tiempos oficiales. Lo cierto es que eso, de plano, nos augura que se han ido preparando las condiciones de quienes levantarán la mano para las gubernaturas y distritos federales. Es verdad, el PRIAN ha querido, por muchas formas, desacreditar el trabajo de la presidenta constitucional. Lo ha realizado con maquinaciones, fabricaciones, calumnias e infamias que solo ponen al descubierto la mezquindad de la derecha. Sin embargo, Sheinbaum no ha entrado en ese fuego cruzado de la confrontación. Es más inteligente que todo el bloque opositor. Los dejó que hicieran su show con la marcha de la generación Z. La mala noticia, que conocemos los pormenores, es que PRIAN no logró reunir una nutrida protesta; sólo acabó con 100 personas en la segunda convocatoria.

Y sí, la oposición trató de entrar a un terreno que, de pies a cabeza, domina la presidenta. Hablo de la atención de la sociedad en temas de la agenda. Les respondió, sin rasgarse las vestiduras, con una masiva concentración en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Por una parte, hizo muy bien en salir ante el pueblo para refrendar el compromiso y, por otra, dejó entrever que, entre más ataques, más fuerte es el movimiento que ella encabeza. Aunque parezca paradójico, el mejor aliado de la izquierda es, de esa larga lista de opositores, los actores más visibles del PRI y PAN. Ellos, con su intransigencia, son quienes más ayudan a que la mandataria conserve su nivel de aprobación. Eso, en definitiva, unifica más a las fuerzas progresistas que son ampliamente favoritas para ganar, al menos, 16 de 17 gubernaturas que estarán en disputa. De hecho, la derecha sabe lo que ocurrirá. Se prepara para el impacto profundo que jala efecto de un imán como la coalición Seguimos Haciendo Historia.

De ese modo, vemos como escala la degradación del PRI y PAN. Y a ellos, que no han aprendido de los errores, les tocará vivir en carne propia el resultado contundente que, de paso, auguran todas las encuestas de opinión pública en México, especialmente aquellos que, por su trayectoria, se han ganado un lugar. Se recordará, de hecho, que fueron ellas las que pronosticaron la aplanadora que atestiguamos en 2024. Inclusive, recuerdo que la oposición se burlaba del margen monumental que promediaba Sheinbaum en aquel entonces. Ellos siguieron con la guerra sucia y los encontronazos que, al final de todo, sirvió para acaparar más la atención de la ciudadanía a favor de la cuarta transformación.

Por eso sigue resultando sustancial lo desinflada que está la oposición. Son ellos, desde luego, quienes impulsan más a la población a votar por la izquierda. Morena, PVEM y PT, sin duda, tienen un nuevo aliado. Los errores de cálculo del PRIAN abren más la puerta para que la 4T siga ganando terreno, especialmente en vísperas de las elecciones intermedias. La mayoría de ellas, diría que todas, serán refrendadas por la aplanadora de las tres fuerzas.

En Baja California, por ejemplo, Morena arrasará. Le triplica la ventaja al PAN. De hecho, suenan dos perfiles que estarán en la recta final de la encuesta. Hablamos de Julieta Ramírez y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruíz. Lo mismo sucede en Quintana Roo, con Ana Patricia Peralta. Y qué decir de Nayarit, donde la contienda se ha cerrado entre Geraldine Ponce y Héctor Santana. De ese mismo modo, se han afianzado perfiles en Michoacán, como Reginaldo Sandoval y Raúl Morón.

Dos personajes, de igual forma, suenan fuerte en la contienda interna de Morena para la entidad de Tlaxcala. La mejor posicionada, que estaría perfilándose, es la senadora de la República, Ana Lilia Rivera Rivera. De hecho, el senado de la República, como ha venido ocurriendo, sería uno de los principales motores para impulsar candidaturas. Como el caso de Saúl Monreal en Zacatecas, lo mismo que Félix Salgado Macedonio en Guerrero, que pueden abanderar tanto al Verde Ecologistas como al Partido del Trabajo en coalición con las tres fuerzas. Igualmente la legisladora de la cámara Alta, Lorenia Valles Sampedro, ha tomado la delantera en Sonora. Y para Sinaloa, que todo parece indicar será para una mujer, suena con fuerza Imelda Castro. De ese mismo modo, nos hemos convencido que la ventaja que ha tomado Santiago Nieto, en Querétaro, es irreversible en el seno morenista. También lo que tenemos claro, sobra decir, es que la izquierda conquistará Chihuahua. Basándonos en la perspectiva ciudadana, la contienda es entre Andrea Chávez y Cruz Pérez, alcalde de Ciudad Juárez. El punto es que, de acuerdo con lo que ha trascendido, será un hombre quien encabece la coordinación de la defensa del voto.

Mientras pasa eso, Morena no solo tiene de aliados al Verde y PT, sino también al PRIAN, que ha resultado ser poco rentable y, mejor aún, un binomio que le suma más a la izquierda por las intransigencias de sus actos.