Morena ya comenzó a ponerle nombre y rostro a su estrategia electoral rumbo a 2027. El partido guinda ha avanzado en la selección de sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, una figura que, aunque no representa formalmente la candidatura a una gubernatura, en la práctica coloca a sus titulares como los principales perfiles para competir por el cargo.

El proceso interno arrancó con 277 aspirantes registrados en junio y contempla la realización de encuestas, acuerdos políticos y definiciones de la dirigencia nacional. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ha insistido en que el partido tiene hasta diciembre para concluir los nombramientos. Es decir, las primeras designaciones ya están sobre la mesa, pero el tablero todavía no está completo.

En la primera tanda, Morena definió a Nora Ruvalcaba Gámez en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Rosa María Bayardo Cabrera en Colima, Santiago Nieto Castillo en Querétaro e Imelda Castro Castro en Sinaloa. Cinco nombres con trayectorias distintas, pero con una misma encomienda: encabezar la organización política del movimiento en sus respectivos estados.

En Aguascalientes, Nora Ruvalcaba representa la apuesta de Morena por ganar una gubernatura que actualmente está en manos del PAN, con Tere Jiménez al frente. Ruvalcaba ya conoce la competencia estatal: ha sido candidata a gobernadora en distintas ocasiones y su designación significa que el partido buscará convertir su estructura y presencia política en una alternativa competitiva frente al panismo.

Campeche es diferente. Ahí Morena gobierna actualmente con Layda Sansores, y Pablo Gutiérrez Lazarus, exalcalde de Ciudad del Carmen, llega como el perfil designado para dar continuidad al proyecto político del partido. Su reto será mantener la unidad interna y construir una propuesta que permita al movimiento conservar el gobierno estatal.

En Colima, Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, fue designada coordinadora. La entidad es gobernada por Morena a través de Indira Vizcaíno, por lo que el proceso representa una disputa por la continuidad del proyecto oficialista. Bayardo llega con experiencia municipal y una presencia política vinculada a Manzanillo, uno de los puntos estratégicos del estado.

Querétaro, en cambio, representa un escenario de alternancia. El estado es gobernado por el PAN, con Mauricio Kuri, y Santiago Nieto Castillo fue elegido como coordinador de Morena. Su perfil, conocido por su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Senado, busca colocar al partido en una posición competitiva frente a una fuerza política que conserva el control del gobierno estatal.

En Sinaloa, Imelda Castro Castro fue designada coordinadora estatal. Morena gobierna la entidad, pero enfrenta un escenario complejo por la inseguridad, el desgaste político y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. La senadora ha reconocido que el voto de castigo existe y que el partido no puede confiarse. Su reto será convertir la estructura morenista en una propuesta de reconciliación y recuperación estatal.

A estas cinco designaciones se suman las anunciadas este 14 de septiembre: Beatriz Mojica Morga, en Guerrero, y Carlos Torres Piña, en Michoacán. La primera es senadora de la República y llega para encabezar la estrategia de Morena en un estado gobernado por Evelyn Salgado. El segundo, exsecretario de Gobierno y exfiscal estatal, se perfila para competir por la continuidad del proyecto morenista que actualmente encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.

El nombramiento de Beatriz Mojica tiene un componente político importante. Su trayectoria en la izquierda, primero en el PRD y después en Morena, así como su experiencia legislativa y estatal, la convierten en un perfil de peso. Su designación también refleja la importancia de los acuerdos internos en Guerrero, donde el partido deberá mantener la unidad para enfrentar una elección marcada por retos de seguridad y gobernabilidad.

En Michoacán, Carlos Torres Piña llega después de una competencia interna con Raúl Morón y otros perfiles. Su cercanía con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es uno de los elementos que marcaron la contienda. El reto, ahora, será que su designación no deje heridas abiertas y que los grupos que participaron en el proceso puedan cerrar filas rumbo a 2027.

Pero no todos los estados están definidos. Baja California, Quintana Roo y Nayarit permanecen bajo la atención de la militancia y de los grupos políticos que buscan posicionar a sus mejores cartas. En Baja California, Morena gobierna con Marina del Pilar Ávila; en Quintana Roo, con Mara Lezama; y en Nayarit, con Miguel Ángel Navarro. En los tres casos, el partido buscará conservar gubernaturas que ya están bajo su control.

El caso de Nayarit merece una revisión particular. Héctor Javier Santana García, presidente municipal de Bahía de Banderas, es uno de los nombres que han ganado presencia en la conversación política. Su trayectoria municipal y legislativa le ha permitido construir un perfil con conocimiento del territorio y cercanía con sectores de la población. De acuerdo con las encuestas que han circulado, aventaja por más de 12 puntos a sus competidores, marcando el rumbo hacia la definición.

Santana tiene ante sí una oportunidad política relevante. Bahía de Banderas es uno de los municipios de mayor dinamismo económico y turístico de Nayarit, y su experiencia al frente del Ayuntamiento le aporta una plataforma de conocimiento territorial. Sin embargo, la competencia interna no se resuelve únicamente con posicionamiento en encuestas: también requiere acuerdos, unidad y capacidad para construir un proyecto que pueda representar a Morena en todo el estado.

La fotografía de Morena rumbo a 2027 comienza a tomar forma. Siete coordinadores ya han sido anunciados, mientras otras entidades esperan definiciones. El partido tiene una ventaja importante al gobernar buena parte de los estados que estarán en juego, pero también enfrenta el desafío de evitar divisiones internas y de presentar perfiles capaces de responder a las demandas ciudadanas. La elección todavía está lejos, pero las decisiones que se toman hoy ya están definiendo la contienda del próximo año.