Monterrey sin agua: ¿Qué va a hacer Samuel García?

La sequía en Monterrey está por afectar gravemente la forma de vida de todos mis paisanos. Con las presas en mínimos históricos, se le está complicando a Samuel García la situación y no hay nada que pueda hacer para solucionar esto de manera inmediata. Al menos no algo fácil.

Por muchos años, más de 40, las presas que abastecen a la ciudad han tenido niveles aceptables del vital liquido. Los huracanes, los aguaceros y todo este tipo de fenómenos meteorológicos hacían que la preocupación por las sequías no fuera tan fuerte. Recuerdo por los ochentas cuando la zona metropolitana de Monterrey, con mucho menos gente, se enfrentó a una sequía que llevo a las autoridades a racionar el agua para que alcanzara para todos hasta que las presas llegaran a niveles más normales.

En las casas no había agua gran parte de la mañana y en las tardes, volvía en las noches para ser cortada el día siguiente. Muchas personas se acostumbraron a bañarse en 3 minutos o a jicarazos si lo hacían después de esos horarios. Yo estaba muy chico para investigar más sobre el tema, pero no recuerdo que las grandes industrias de Nuevo León le bajaran a sus insumos de agua.

Específicamente en Monterrey y sus alrededores hay varias industrias que dependen del agua para funcionar, las embotelladoras y la cervecería. Igual las pedreras y los grandes hornos. Muchas tienen sus sistemas mejorados para utilizar agua reciclada y consumir menos liquido. Pero otras como las embotelladoras no tienen manera de reciclar el líquido pues eso es lo que venden, liquido embotellado.

Veo que Samuel García le habla a las personas para que disminuyan su consumo de agua, pero ¿habrá hablado con los lideres de las empresas que consumen agua? ¿Tendrán la cuenta de cuánta agua consumen y las maneras de reducir o hasta no consumir agua hasta que pase la crisis? Esas son las cosas que yo esperaría de un gobernante. Que dijera: “ya nos pusimos de acuerdo con las empresas que consumen agua y no lo harán hasta que pase este estado de emergencia”, pero no es así.

Me cuentan qué hay personas en las zonas “fifí” de la ciudad que no les importa tanto el agua y siguen su consumo como si no hubiese crisis. Irresponsable comportamiento de estas personas que no entienden o que viven en otro mundo. Es responsabilidad del gobierno del estado hacerles entender que están en una situación de emergencia y que es necesario que moderen el uso del vital liquido.

Y este problema del agua no es responsabilidad del gobierno anterior. Puede ser responsabilidad de las personas que detuvieron el proyecto hidráulico que pretendía traer agua del Río Pánuco. Entre estas personas esta el ahora gobernador. Claro que ese proyecto apestaba a que iba a haber mucha oportunidad de corruptelas, pero con todo y esa posible corrupción, ahora Monterrey no estuviera sufriendo por la falta de agua que se avecina.

Sé que se está trabajando en un proyecto para abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey, pero este no traerá el agua en los 17 días que se calcula duraría el abasto de agua de una de las presas.

Ahora Mariana Rodriguez tendrá que inventarse una canción con coreografía para atraer el agua en tiempo de “secas” en Nuevo León. El pronostico dice que viene lluvia, ojalá pues toda mi raza lo necesita.

Del nuevo proyecto de agua, habrá que vigilarlo para que no se cancele por la misma situación que el otro. ¿Usted qué cree?