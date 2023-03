En la mira

En la mira están los Pumas de la UNAM, quienes dieron un golpe de autoridad al contratar a Antonio Mohamed como entrenador de los universitarios, desde hace mucho tiempo los del pedregal no tenían un técnico de tanta categoría y jerarquía. El reto no será nada sencillo para Tony, porque el rector de la Universidad ha exigido el título, cuestión que no se ve compleja para un entrenador como Mohamed, quien consiguió ligas en México con Xolos, América y Rayados de Monterrey, además de hacerlo también en Brasil.

¿Le alcanzará? Esa es una de las grandes incógnitas, uno entendería que si Pumas hizo esta inversión con el entrenador también tiene dinero para comprar algunos jugadores para apuntalar esta plantilla, de medio campo para adelante no creo que tenga problemas con Salvio, Del Prete y Dinneno, el tema con pumas es en la zona defensiva donde les urge poner orden y sobre todo tener jugadores de mayor jerarquía para aspirar a competir en la Liga Mx.

Precisamente fue el propio Mohamed que con su cuerpo técnico ya comenzaron a moldear el plantel para la próxima temporada , porque sería irreal que este equipo consiguiera meterse a cuartos de final, básicamente este campeonato está perdido, por ello deben preparar todo para la próxima campaña. ¿Qué necesita Pumas? Tony junto con su staff analizan la llegada de un portero, Sosa no les convence por la edad y si a eso le agregamos que se lesionó y estará fuera cuatro meses, es uno de los primeros que le dirá adiós a los universitarios, la lateral izquierda la debe reforzar si o si, mantener a Aldrete fue uno de los peores errores de la directiva, un futbolista que ya está al borde del retiro, aunado a las lesiones con las cuales ha tenido que batallar en esta campaña.

Antonio "Turco" Mohamed fue presentado como nuevo técnico de Pumas, lo acompañaron durante la rueda de prensa Leopoldo Silva, presidente del club Pumas, y su director deportivo, Miguel Mejía Barón. (Moisés Pablo Nava / Moisés Pablo Nava)

Antonio Mohamed no es un entrenador sencillo de tratar y entender, por lo general no dura más de dos años en los clubes donde ha trabajado, su carácter explosivo muchas veces le ha generado problemas con jugadores y directivos, por fortuna en esta ocasión Miguel Mejía Barón será su jefe y el hará que Tony sea un poco más sereno y se enfoque en el objetivo principal que es regresar a Pumas a los primeros planos, si bien son un equipo grande, claramente no compiten en la Liga Mx y eso es preocupante, porque ya pasó mucho tiempo desde que consiguieron el último título ante Morelia de la mano de Memo Vázquez.