Dijo el presidente hoy en la mañana que él no va a ser tapadera de nadie y que tampoco va a destapar a nadie, pues que para eso habrán consultas (adora las consultas) pero enseguida de decir eso, comentó que considera muy buenos candidatos para el 2024 a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto. En qué quedamos ¿destapó o no destapó a alguien?

Es decir sí destapó a sus candidatos, y digo SUS candidatos porque son cercanos a él, porque sabe que son leales a él y le sirven a él. Es imposible pensar en una Claudia Sheinbaum sin vincularla con el presidente. Imposible pensar en un Marcelo Ebrard sin vincularlo con el presidente. Imposible no pensar en Obrador cuando se habla de Adán Augusto.

El que el presidente quiera que sus destapados queden como presidentes es porque aunque diga que no quiere perpetuarse en el poder y que se irá a La Chingada, su humilde ranchito cuando se retire, por supuesto que quiere perpetuarse en el poder y seguir moviendo los hilos de este pobre país.

Evidentemente él, que adora las encuestas, las suyas, las que él elabora, las que él aprueba, en esas le darán la preferencia a sus destapados.

Pero sigo confiando en que para este país no todo sea morenista, ni todo obradorista, ni todo como él quiere, manda y ordena.

Y así como el destapó a sus candidatos (supongo que la ley se lo prohíbe, pero ama brincarse las reglas) yo voy a destapar a los míos.

Para mí un gran presidente sería Mauricio Kuri. Lo sé porque vivo en el estado que gobierna. Porque he visto de cerca cómo se preocupa y ocupa porque el estado esté bien y mejorando y a enfrentado algunas crisis con aplomo y dignidad. Me parece un hombre honesto y de palabra.

Otro de mis candidatas estaría entre Lilly Téllez, Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez.

Me parece que Lilly Téllez aún tiene camino para demostrarnos quien es y convencer a la gente que desconfía en ella por haberse cambiado de partido, que es una mujer de fiar, pero sin duda es una mujer inteligente, capaz y un buen ser humano.

Margarita Zavala la siento un poco desgastada y no es para menos, entregó su alma y tiempo durante años en levantar a México Libre y no pudo (o no lo “pudieron” acreditarse como partido político), tendría que tomar nuevos aires y fortalecerse una vez más, pero no estoy muy segura si cuenta con gente que la apoye de verdad. Pareciera que el PAN le dio la espalda y sostenerse sin un partido es muy difícil.

Mucha gente ha volteado a ver a Xóchitl Gálvez y creo tiene todo para ser una buena presidenta: experiencia , humanidad, y claridad y congruencia, pero no he visto una sola vez que ella haya insinuado si quiera que quiere ser presidenta.

Y es que ser presidente o presidenta en un país como este no será fácil porque el gobierno de Obrador dejará un desastre y lo que es más preocupante, dejará las puertas abiertas para los narcotraficantes, y eso es gravísimo: lidiar con eso lo veo prácticamente imposible.

Así que por eso yo creo no veo tan entusiasmado a nadie por lo menos de la oposición para enseñarnos sus ganas de ser presidente o presidenta.

No así, las ansias locas de Claudia Sheinbaum por ser presidenta le brotan por los poros y son muy evidentes y hasta ella ya lo ha dicho una y otra vez: “Habrá presidenta” dijo y se deja retratar en portadas de revista viéndose ya como presidenta. Hasta creo que se vuelve algo hasta enfermizo.

Marcelo Ebrard, pues de él todos nos esperábamos su renuncia al menos por dignidad por los dichos de Trump y otras cosas más, pero a veces pienso que el presidente “secuestra” políticamente hablando a sus más cercanos para que no le renuncien, o porque les sabe mucho o porque les promete cosas y Ebrard no me parece un tipo tonto.

Sabe que es mejor quedarse donde hay que donde no se sabe si habrá.

Con Adán Augusto pues es como el chofer/asistente/amigo/ paisano de Obrador. No le veo un mínimo conocimiento de cómo gobernar pero de que es solidario con el presidente y le avienta porras es verdad. Eso necesita Andrés Manuel López Obrador y eso se lo da Adán Augusto.

No sé en qué va a parar esto.

Las encuestas de SDPnoticias que son extremadamente confiables confirman que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard van casi empatados y son los que más posibilidades tienen de ser presidentes. Me aterra pensarlo.

Por debajo de ellos está Lilly Téllez y un desfigurado Ricardo Anaya. Hay una persona que también sería mi destapado y también aparece en las encuestas es Luis Donaldo Colosio.

Es un joven que ha sabido irse derechito, viene de un padre que verdaderamente amó a este país, y sin grandes aspavientos, su nombre suena cada vez más.

Veremos qué pasa y estemos muy atentos: Reflexionemos sobre lo que queremos para este país, para nosotros, para nuestros hijos.

Es cuánto.